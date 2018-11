„Citește pentru a trai” dorește sa se axeze pe valorile promovate de sistemul de educație din țara noastra, și anume: colaborare, implicare și responsabilitate, in contextul in care programele analitice se dovedesc a fi incarcate de noțiuni teoretice, iar școlile dovedesc o atitudine deschisa in implicarea elevilor in activitați practice, interactive și interdisciplinare. „Citește pentru a trai” iși propune o serie de activitați menite sa apropie adolescenții proveniți din medii defavorizate (care au o situație materiala precara, neavand acces la mediul cultural; din licee aflate la periferia…