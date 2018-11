Stiri pe aceeasi tema

- Legea, fiind organica, nu a intrunit numarul necesar de voturi (69) pentru a fi adoptata. Au fost inregistrate 57 de voturi 'pentru', 15 - 'impotriva' si sase abtineri.Dupa ce legea fost respinsa, PSD a solicitat pauza de consultari. Dupa aproximativ trei minute, cvorumul a fost verificat,…

- Astazi, 26 octombrie, în cadrul Programului national „Scoala altfel”, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au venit în vizita 30 de elevi din clasa a 3-a C, ai Scolii Gimnaziale „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca. Elevii au fost în vizita…

- Nevoia existentei unei forme organizate de petrecere a timpului elevilor din ciclul primar in intervalul orar 12:00-16:00 a crescut considerabil in ultimii ani. Aceasta nevoie a avut ca raspuns crearea ofertei cadrelor didactice de program prelungit. Dascalii s-au organizat in PFA si astfel…

- Ultimul raport al Bancii Mondiale reitereaza din nou incompetenta invatamantului romanesc. Concret, documentul arata ca din cei aproximativ 12 ani de formare in sistemul educational, 3 ani si 4 luni reprezinta un interval pierdut, in care tinerii nu invata nimic.

- Politistii de proximitate, de ordine publica si cei din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati pentru prevenirea delincventei juvenile, victimizarii elevilor, combaterea faptelor de natura antisociala in imediata apropiere a unitatilor de invatamant…

- Profesoara Cristina Tunegaru iți face lucrarea de doctorat pe tema inechitaților din invațamantul romanesc. Ea este un personaj controversat, cunoscuta mai ales prin prisma declarațiilor acide la adresa sistemului de invațamant din Romania, pe care iși dorește sa-l schimbe din interior. Cristina Tunegaru…

- Peste 100 de elevi de liceu din comuna botosaneana Prajeni nu au cu ce merge la scoala. Acestia invata in orasul Flamanzi, la 20 de kilometri de scoala, si din acest an nu mai au asigurat transport. Majoritea sunt nevoiti sa faca autostopul sau sa astepte ore intregi pana sa ajunga acasa. Costurile…

- Copiii de la o clasa I a unei școli din orașul Galați au stat, luni, pe hol, in prima zi a anului școlar, deoarece clasa lor este in curațenie. Purtatorul de cuvant al ISJ Galați, Oana Enache, spune ca banii pentru igienizari au venit tarziu. Pentru prima zi de școala, conducerea Liceului cu Program…