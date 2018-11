Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Japoniei a reluat joi controversata constructie a unei noi baze militare a SUA in sudul insulei Okinawa, in pofida victoriei in alegerile pentru postul de guvernator al prefecturii nipone a unui adversar ferm al acestui proiect, relateaza dpa si Kyodo. Guvernatorul Denny Tamaki a subliniat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca premierul japonez, Shinzo Abe, i-a transmis ca Tokyo nu poate semna un tratat de pace cu Moscova fara sa seteze anumite conditii in prealabil, scrie Reuters, preluata de news.roPutin, vorbind alaturi de Abe la un forum economic in Vladivostok…

- Cu ocazia briefing-ului din 9 octombrie, PD a propus inițierea dezbaterilor cu privire la schimbarea modului de numire a judecatorilor de prima instanța. Mai exact, se propune alegerea judecatorilor prin votul direct al cetațenilor. Subiectul nu este unul inedit pentru spațiul nostru public, fiind abordat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in sudul Japoniei ca Agentia meteorologica nipona a emis avertizari de vant puternic, ploi abundente si inundatii, incepand cu data de vineri. Regiunile cele mai afectate vor fi insula…

- Un fost deputat al opozitiei japoneze cunoscut ca adversar al construirii unei noi baze americane in Japonia a fost ales duminica in functia de guvernator in Okinawa, informeaza luni Kyodo, Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Alegerea lui Denny Tamaki, in varsta de 58 de ani si fiul unui puscas…

- Un fost deputat al opozitiei japoneze cunoscut cunoscut ca adversar al construirii unei noi baze americane in Japonia a fost ales duminica in functia de guvernator in Okinawa, informeaza luni Kyodo, Reuters si AFP. Alegerea lui Denny Tamaki, in varsta de 58 de ani si fiul unui puscas marin…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a propus premierului japonez Shinzo Abe semnarea, pana la sfarșitul anului, a unui tratat de pace "fara condiții prealabile". O adevarata lovitura de teatru in relațiile dintre cele doua țari, care ar putea pune capat in mod oficial celui de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Un taifun puternic se indrepta joi catre vestul Japoniei, amenintand cu ploi puternice si alunecari de teren, mai ales in regiunea afectata in iulie de inundatiisangeroase, relateaza AFP. ”Ramaneti in alerta si luati toate masurile necesare”, i-a indemnat premierul Shinzo Abe pe membrii Guvernului si…