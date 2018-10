Stiri pe aceeasi tema

- Constructia unui nou aeroport in Mexic a fost respinsa prin consultare populara cu aproape 69,95% voturi impotriva, dupa numararea aproape integrala a buletinelor de vot, a anuntat echipa presedintelui ales Andres Manuel Lopez Obrador la finalul acestui scrutin controversat, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a fost prezent marti la inaugurarea celui mai lung pod maritim din lume, cel care conecteaza Hong Kong, Macao si orasul chinez Zhuhai, scrie Reuters. Sectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km. Podul face legatura…

- Președintele comisiei de Industrii din Camera Deputaților, Iulian Iancu, a declarat miercuri, in plen, ca miza modificarile aduse legii offshore este de „13,5 miliarde de dolari” și ca investitorii nu doresc sa plateasca statului roman nici macar „un dolar in plus fața de redevența”.„Suntem…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca parlamentarii partidului sau au in vedere un proiect privind parteneriatul civil, dar nu exista "o graba extrema" in aceasta privinta, transmite Agerpres.

- Indivizi deghizati in ‘mariachi’ (cantareti de muzica traditionala mexicana) au deschis focul vineri seara asupra unei piete din centrul capitalei Ciudad de Mexico, frecventata de amatori de muzica si turisti, facand patru morti si noua raniti, printre care un cetatean strain, potrivit autoritatilor,…

- "Roma", o drama semnata de regizorul mexican Alfonso Cuaron a castigat, sambata seara, trofeul Leul de Aur al celei de-a 75-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, informeaza AFP. Filmat in alb si negru, acest lungmetraj cu accente autobiografice, produs de Netflix, spune povestea a doua femei…

- 100 de bucatari din toate colțurile lumii s-au adunat in capitala mexicana Ciudad de Mexico pentru a dobori un record ... delicios. Ei au preparat un sandwich uriaș, cu o lungime de peste 70 de metri și o greutate de 865 de kilograme.

- Presedintele polonez Andrzej Duda s-a opus joi prin veto unei reforme a modului de scrutin care interzice practic accesul partidelor mici din Polonia in Parlamentul European, relateaza AFP. 'Refuz sa semnez aceasta lege si o trimit inapoi in Dieta (camera inferioara a Parlamentului polonez) pentru…