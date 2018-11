Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 22 de ani, nascut in China, cu domiciliul in municipiul București, administrator al unei societați comerciale, a expus ieri spre comercializare, in cadrul unui punct de lucru, din orașul Rovinari, cantitatea de 354 de articole pirotehnice categoria ...

- Cresterea exporturilor Chinei a accelerat neasteptat in septembrie, in pofida tarifelor vamale impuse de Washington, in timp ce excedentul sau comercial pe relatia cu SUA a atins un nivel record, ceea ce ar putea exacerba disputa dintre Beijing si Washington, transmite Reuters. Totusi, analistii…

- Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.Citește și: Dragnea a demarat…

- Vaticanul ar putea trimite pana la sfarsitul lui septembrie o delegatie in China, intr-o vizita susceptibila de a deschide calea unui acord istoric privind numirea de episcopi in aceasta tara, a afirmat...

- Evolutia raportului euro/leu din perioada analizata a fost una destul de calma, cu o usoara tenta descendenta la finalul ei, in timp ce nivelul indicilor ROBOR a continuat sa scada, chiar daca volumul lichiditatii injectat de BNR in piata, prin operatiuni de tip repo, s-a redus la mai putin de 1 miliard…

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, afirma surse politice de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial, relateaza agentia Bloomberg.

- Xi Jinping va participa la Forumul Economic Estic pe care Rusia il organizeaza in fiecare an incepand din 2015 la Vladivostok, marele sau port din Pacific, a declarat ministrul adjunct de externe Zhang Hanhui. Este prima oara cand presedintele chinez participa la aceasta reuniune organizata in orasul…

- Seful serviciului de contraspionaj din cadrul armatei americani a declarat intr-un interviu pentru Reuters ca strategia chinezilor include contractarea a mii de membri inregistrati pe reteaua de socializare Linkedin, insa a refuzat sa spuna cu exactitate cate conturi false au descoperit serviciile de…