Proiect controversat al ANAF - Firmele în insolvență își vor vinde creanțele bugetare, dacă Fiscul aprobă cumpărătorul Pentru ca firmele in insolvența sa cesioneze o creanta bugetara, o comisie de selectie a Fiscului pentru recuperarea creantelor bugetare va analiza daca acela care le preia indeplinește anumite criterii, arata un proiect de act normativ al Fiscului care reglementeaza operatiunile necesare potrivit mediafax. Consultantul fiscal Adrian Bența precizeaza ca, in prezent, creanțele bugetare ale firmelor in insolvența pot fi cesionare „dupa confirmare prin decizie fiscala”, nefiind constituita o comisie speciala. Printre criteriile de selecție se afla: termenul de plata cat mai scurt,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

