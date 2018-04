Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat, potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor.…

- Astfel, pentru respingerea cererii de reexaminare au fost 16 voturi, ale deputatilor majoritatii, iar 8 voturi, apartinand opozitiei, au fost impotriva.Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aprobând actul normativ în forma în care a fost trimis la promulgare.

- Amendamentele sunt semnate „grup PSD” și au fost depuse in condițiile in care Comisia Juridica a Camerei Deputaților discuta mai multe proiecte de lege privind executarea pedepselor privative de libertate. Unul dintre aceste proiecte a fost depus de PNL anul trecut și prevedea metode alternative de…

- Deputații PSD vin iar cu proiecte scandaloase. Acestia au depus mai multe amendamente la o serie de proiecte de lege privind masurile privative de executare a pedepselor privative libertate prin care și persoanele condamnate pentru fapte de corupție, cu pedepse de pâna la 5

- Deputații PSD au depus mai multe amendamente la o serie de proiecte de lege privind masurile privative de executare a pedepselor privative libertate prin care și persoanele condamnate pentru fapte de corupție, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare, sa poata beneficia de masuri alternative de executare…

- Statul roman a pierdut procese la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului in spete ce vizeaza conditiile de detentie din inchisorile romanesti, solicitand autoritatilor de la Bucuresti sa remedieze problema. "Insa, in loc sa mearga la cauza problemei, pentru a gasi solutii in ceea ce priveste lipsa…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea…

- Deputatii resping reexaminarea modificarilor la statutul ANI Camera Deputatilor a respins cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii privind încetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati în conflict de interese în perioada 2007-2013. Documentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru aprobarea OUG 91/2017 prin care se majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale. Camera Deputatilor a adoptat, in 7 martie, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale,…

- Presedintele Romaniei a transmis Camerei Deputatilor o cerere de reexaminare prin care a solicitat reanalizarea legii transmise la promulgare, "sub aspectul oportunitatii acesteia intrucat, pe de o parte, interesul public general nu justifica o asemenea reglementare, fiind afectate standardele de…

- Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni. Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o zi libera pentru parlamentari.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 2013, scrie Agerpres.Proiectul de lege prevede interdictiile…

- @ Camera Deputaților a adoptat noile reglementari potrivit carora medicii, asistentele, ambulanțierii intra, de la 1 martie, pe grila salariala din 2022 @ Limita la orele suplimentare pentru politiști sau spor de intervenție la jandarmi In ședința Camerei Deputaților din 14 martie 2018, deputatul PSD…

- Se poarta negocieri de ultim moment, la Parlament. La scurt timp dupa ce Comisia parlamentara speciala a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile celor trei legi ale Justitiei, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor se poarta discutii "grele".Citeste…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Senatorii au avut termen pana joi, ora 15.00, sa depuna amendamente la legile Justitiei, urmand ca luni, inainte de sedinta plenului Senatului, acestea sa fie dezbatute si votate in comisia speciala, condusa de deputatul PSD Florin Iordache. Potrivit ordinii de zi, cele trei legi ale Justitiei…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- Deputatii USR se revolta dupa ce plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti reexaminarea proiectelor de modificare a legilor justitiei, in acord cu deciziile CCR. Deputatul Stelian Ion, membru in Comisia speciala pentru legile justitiei, anunta ca USR va contesta din nou la CCR cele trei legi, dar…

- Alesii din Comisia de administratie a Camerei Deputatilor vor discuta, marti dupa-amiaza, proiectul legislativ privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc, initiativa care a fost depusa in ultima zi a sesiunii parlamentare din 2017, de catre deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef.

- Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii 215/2001 a administratiei publice locale si a Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali, initiata de un grup de 46 de parlamentari PSD, a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor.„Consilierii care nu se prezinta la sedinta…

- Va prezentam textul integral al cererii: "SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea…

- "Aceasta decizie de plata a orelor suplimentare lucrate de politisti in cuatumul a 180 de ore anual inseamna, aproximativ, la un simplu calcul, 1.500 lei pe an pentru politisti ca o medie bruta. Este insuficient pana la urma pentru ca politistii efectueaza mii de ore suplimentare, iar acest plafon…

- Decizie in Parlament: Majorari salariale de pana la 15% pentru mai multe categorii profesionale Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o OUG care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47 2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Legea salarizarii va fi din nou modificata. "Stim ca sunt modificari la OUG 91/2017, avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor…

- Salariații vor avea posibilitatea de a munci de-acasa sau din alt loc, insa numai daca activitatea desfașurata la angajator este indeplinita cu ajutorul tehnologiei. Aceasta activitate va fi cunoscuta drept telemunca, potrivit unui proiect de act normativ care a trecut azi de votul decisiv al Camerei…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectului de lege prin care Vinerea Mare devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat,…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel,…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat marti raport favorabil proiectului de lege prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, a prezentat miercuri, 21 februarie, la tribuna Camerei Deputaților o Declarație politica prin care a cerut accelerarea procedurii parlamentare pentru marirea termenului de valabilitate…

- Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice a fost initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat de Senat, miercuri. In acest caz, Camera Deputatilor este for decizional. „Scoaterea definitiva si ocuparea temporara…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins, marti, propunerea senatorilor de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Vicepresedintele Comisiei pentru Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, critica acest vot si spune ca nu intelege…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi „impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea,…

- Un proiect de lege depus de deputatul Tudor Ciuhodaru prevede ca toate consultatiile, investigatiile si tratamentele necesare unei evolutii normale a sarcinii ar putea fi asigurate gratuit. "Proiectul a trecut de Comisia de Sanatate si va intra in aceasta saptamana in dezbaterea Camerei Deputatilor…

- „Vom vota impotriva. Deja am identificat elemente de neconstitutionalitate si vom ataca la CCR Hotararea Parlamentului de constituire a acestei comisii de ancheta SPP. Daca pana la urma se va infiinta, in prima faza, am hotarat sa desemnam reprezentanti, dar acesti reprezentanti se vor retrage in…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Pe adresa Comisiei de Taiat Hartii 2 (CTH2), cetațenii au trimis numeroase sesizari privind procesul excesiv de birocratic pe care trebuie sa il parcurga atunci cand solicita eliberarea actelor de identitate. O situație des reclamata CTH2 ii privește pe romanii din Diaspora, care sunt obligați sa…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

- O propunere legislativa depusa, pe 18 decembrie, la Camera Deputatilor, de catre mai multi parlamentari PSD, prevede executarea la domiciliu a pedepselor cu inchisoarea de pana la 3 ani, precum si un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, scrie Romania TV.Potrivit proiectului publicat pe…

- Judecatoria Constanta noteaza in motivarea deciziei de arestare la domiciliu a celor trei femei ca faptele comise de acestea sunt de o gravitate sporita, elevul agresat avand nevoie de 2-3 zile de ingrijiri medicale. "Presupusele fapte comise de inculpate prezinta o gravitate sporita, prin…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Va prezentam intergral textul scrisorii transmise de presedintele Klaus Iohannis sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu: "Domnului Calin Popescu Tariceanu, Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…