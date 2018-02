Stiri pe aceeasi tema

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, invocand declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea statului de drept. "Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Clubul Harunustaspor, care evolueaza intr-un campionat regional de amatori din Turcia, a achizitionat un jucator folosind criptomoneda Bitcoin, o premiera. Potrivit presei din Turcia, Omer Faruk Kiroglu, in varsta de 22 de ani, a acceptat o oferta de 0,0524 Bitcoin (aproximativ 431 de euro) si 2.500…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, era ultimul membru al Cabinetului Dancila care nu renunțase la protecția SPP, asta deși toți miniștrii, in frunte cu Viorica Dancila luasera aceasta decizie. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la Bruxelles pe legile justiției: avertisment pentru PSD-ALDE…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP) i se pare o non-problema. "Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema", a declarat Iohannis la Bruxelles, miercuri, dupa o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei…

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti. El a raspuns…

- Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, le-a raspuns direct lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care spuneau ca oficialii de la Bruxelles sunt dezinformați. Juncker a explicat ca a luat nota de faptul ca ”am fost dezinformat”, insa a precizat ca este foarte bine informat…

- „Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna imbunatatite, care pot fi folosite practic", a declarat Klaus Iohannis. „Independenta justitiei romanesti este intangibila, este o chestiune pentru care ma voi implica total,…

- Bianca Dragușanu a comentat pe marginea emisiunii pe care o realizeaza la Kanal D. Afirmația ei are toate șansele sa nu-i pice deloc bine rivalei Gabriela Cristea, titulara de drept a show-ului. In toamna anului trecut, Bianca Dragușanu o inlocuia pe Gabriela Cristea la carma emisiunii „Te vreau langa…

- Presedintele Consiliului European o felicita pentru preluarea functiei de prim-ministru al Romaniei, dar o pune si in garda cu privire la responsabilitatile care vin la pachet cu aceasta postura.

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Cretu, a confirmat, la Europa Fm , ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene in functie de respectarea principiilor statului de drept, insa dupa anul 2020. Potrivit Corinei Cretu, in acest moment niciun stat membru nu poate fi…

- Franța transmite un avertisment clar și raspicat pentru țarile din Orientul Mijlociu. In cazul in care jihadiștii de origine franceza aflați in detenție in acest moment in Irak sau in Siria vor fi condamnați la moartea, Parisul „va interveni”.

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027). Comisarul…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un "foc de avertisment", scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar.

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace

- NEWS ALERT Declaratia 600, amanata pana in martie. Se ia in calcul eliminarea Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 "pentru…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a estimat ca, în Polonia, conservatorii nationalisti aflati la putere ar putea sa încerce sa scoata tara din Uniunea Europeana odata ce Varsovia va deveni contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata Agerpres de misiunea diplomatica. „Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim…

- Autor: Florentin SCALETCHI Au murit oamenila Revolutia anticomunista din Decembrie ’89 pentru a ne obtinedrepturile fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate in Declaratia Universala aDrepturilor Omului din 10 Decembrie 1948 de la New York, deoarece regimul dictatorial…

- Tentativa Uniunii Europene de a lega asigurarea finantarii europene de respectarea statul de drept pare sa nu-l impresioneze prea mult pe premierul maghiar Viktor Orban. Acesta a declarat drept „moarta din fasa” posibila initiativa a Bruxelles-ului, precizand ca o asemenea corelare este interzisa de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- „Aș vrea sa limpezim o abordare pe care a avut-o domnul președinte Calin Popescu Tariceanu. Articolul 148 din Constituția Romaniei. Aderarea Romaniei la tratele constitutive ale Uniunii Europene in scopul transferarii unor atribuții catre instituțile comunitare, precum și a exercitarii in comun cu…

- Oana Boca Stpanescu a lansat la Timisoara antologia „Bulgaria & România / 10 ani în Uniunea Europeană”. Sunt puse fata in fata cele doua viitoare Capitale Culturale ale Europei, Plodviv si Timisoara.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European, care a avut loc in zilele de 14 și 15 decembrie a.c., la Bruxelles.Pe agenda Consiliului European au figurat teme privind domeniul securitații și apararii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educația…

- „Bugetul in format de proiect, altceva nu avem, sa afla la noi la analiza. In momentul in care vom avea un buget aprobat in Parlament, ma voi referi la aceasta chestiune”, a spus presedintele Romaniei. Stirea se actualizeaza.

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters."Este…

- Summitul Parteneriatului Estic care a avut loc saptamina trecuta la Bruxelles a redat un suflu nou in aspirațiile europene ale Republicii Moldova și acest lucru a fost cel mai important. Totodata, Declarația summitului conține doar teze pozitive atunci cind se refera la Moldova. Aprecierile au fost…

- Summitul Parteneriatului Estic care a avut loc saptamana trecuta la Bruxelles a redat un suflu nou in aspiratiile europene ale Republicii Moldova si acest lucru a fost cel mai important. Totodata, Declaratia summitului contine doar teze pozitive atunci cand se refera la Moldova. Aprecierile au fost…

- In Romania nu exista un stat paralel. Declaratia a fost facuta la RFI de procurorul general, Augustin Lazar, dupa ce conducerea PSD a adoptat recent o rezolutie oficiala, prin care acuza asa-numitul stat paralel ca incearca sa decapiteze conducerea legitim aleasa a Romaniei. De cealalta parte, procurorul…

- Declaratia comuna a Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles este un succes pentru Moldova, intrucit prevede accelerarea asocierii politice si integrarii economice dintre Uniunea Europeana si statele semnatare. De aceasta parere este liderul fractiunii PDM in Parlament, Marian Lupu, invitat…

- Declaratia comuna a Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles este un succes pentru Moldova, intrucat prevede accelerarea asocierii politice si integrarii economice dintre Uniunea Europeana si statele semnatare.

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Premierul republicii Moldova, Pavel Filip, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-au intalnit astazi in cadrul culei de-a cincilea Summit al Parteneriatului Estic care are loc la Bruxelles, Belgia. Președintele roman a declarat in cadrul unor declarații de presa ca parcursul european al Republicii…

- "O sa primeasca un raspuns, cum se spune in limbajul diplomatilor, in due time", a precizat, potrivit Agerpres, presedintele Iohannis, la Bruxelles, unde urmeaza sa participe la Summitul Parteneriatului Estic. Pe 31 octombrie, presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a intalnit cu ambasadorul…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Grupul de social-democrati care lucreaza in prezent la un nou proiect pentru PSD isi va face publice ideile la inceputul anului viitor, a declarat, joi, europarlamentarul Catalin Ivan.Potrivit lui Catalin Ivan, in jurul actualului lider Liviu Dragnea sunt tot mai putini oameni, iar noul proiect…

- Presedintii Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au participat joi, in timpul dezbaterii motiunii de cenzura, la o reuniune a organizatiei de pensionari a PSD, care a avut loc la grupul deputatilor social-democrati din Camera Deputatilor. Reuniunea Consiliului National…

- Liviu Dragnea, președinte al PSD și al Camerei Deputaților și fost presedintele Consiliului Judetean (CJ) Teleorman, este considerat unul dintre cei mai bogati dintre bugetarii Romaniei. Problema este ca, deși, pana nu demult, avea trecute in declarațiiile de avere zece terenuri, un apartament, doua…

- Sa presupunem ca „statul paralel” chiar ar exista. Asa, si?... De cand PSD a oficializat, prin Rezolutia de la Bai, sintagma „stat paralel si ilegitim” nimeni n-a fost in stare sa si defineasca in mod convingator notiunea cu pricina. Dar oare ce-ar fi daca „statul paralel” n-ar fi doar delirul mintilor…

- Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa la promulgare presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, inregistrat la Senat in luna iunie, ”se instituie ziua de 18 decembrie Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, ca zi de sarbatoare nationala”.…

- Comitetul Executiv Național al PSD, din care face parte conducerea centrala a partidului, președinții organizațiilor județene și miniștrii partidului, a adoptat, vineri, in unanimitate, in stațiunea Baile Herculane, o Rezoluție in care afirma ca „statul paralel" dorește sa preia ilegal puterea politica…

- Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, va sustine o declaratie de presa astazi, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Declaratia vine in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut mai multe atacuri la adresa presedintelui Romaniei, dar si la adresa sefului…