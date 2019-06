Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul Florin Roman a depus la Senat un proiect legislativ care prevede inchisoare pe viata pentru persoanele care ucid politisti aflati in misiune. “Ca deputat PNL, am depus luni un proiect de lege, in procedura de urgenta, prin care propun ca cei care ucid politisti aflati in misiune sa stie…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus luni la Parlament un proiect de lege prin care propune modificarea Codului penal, astfel incat cei care ucid politisti sau jandarmi aflati in misiune sa fie condamnati cu inchisoare pe viata. "Ca deputat PNL, am depus luni un proiect de lege, in procedura…

- Deputatul independent Oana Bîzgan a depus la Parlament doua proiecte pentru persoanele cu handicap, care prevad posibilitatea de a accesa credite pentru achiziționarea sau adaptarea unui autovehicul sau a unei locuințe și obligativitatea de construire a rampelor de acces în fața blocurilor.Oana…

- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat ca a depus la Senat, in procedura de urgența, un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul penal care prevede ca pedofilii, violatorii, criminalii și corupții sa fie exceptați de la eliberarea condiționata."PNL propune masuri concrete…

- Liberalii au demarat procedurile de modificare a Codului Penal pentru a interzice eliberarea condiționata a criminalilor, pedofililor, violatorilor si condamnaților pentru corupție. Deputatul PNL Florin Roman a depus la Senat un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul Penal,…

- Deputatul PNL Florin Roman a anuntat ca a depus la Senat, in procedura de urgenta, un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul penal care prevede ca pedofilii, violatorii, criminalii si coruptii sa fie exceptati de la eliberarea conditionata.

- Mai mulți parlamentari PSD au depus la Senat un proiect pentru modificarea Codului Fiscal prin introducerea obligativitații pentru firme sa aloce sume, deductibile din 30% din impozitul pe profit, sponsorizarilor, inclusiv asociațiile din domeniul sportului, potrivit mediafax.Citește și: Negocieri…