Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 71,662 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 69,961 miliarde lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 1,7 miliarde lei, conform proiectului publicat…

- Ministerul Finanțelor Publice a publicat, joi seara, proiectul bugetului de stat pe 2019 și proiectul bugetului de asigurari sociale, urmand ca cele doua acte normative sa fie aprobate sambata de Guvern. Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe o creştere de 5,5% faţă de 2018,…

- Noua Lege a Pensiilor prevede ca aceasta categorie de pensionari sa beneficieze de o indemnizatie sociala. Potrivit OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizatiei sociale pentru pensionari, pot beneficia de „indemnizatia sociala pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii…

- Rezultate in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Naționala de Integritate a emis anul trecut 69 de avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese in proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 523,5 milioane lei (112,2…

- Consiliul Local Baia Mare s-a intalnit marti, 18 decembrie, intr-o sedinta de indata pentru a aprobata o noua rectificare bugetara pe 2018. Conform proiectului adoptat, bugetul Directiei de Asistenta Sociala a fost diminuat cu 41.000 de lei, in timp ce Teatrul Municipal a primit un plus de 8.000 lei.…

- In perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018, Casa Judeteana de Pensii Maramures a platit cu titlu de ajutor de deces, in cazul decesului pensionarilor sau al unui membru de familie al acestora, suma de 14.148.515 lei, pentru 3.375 cazuri, conform unui raport al institutiei maramuresene. In aceeasi…

- Milioane de chinezi nu mai reusesc sa-si rezerve zboruri sau calatorii cu trenul deoarece oficialitatile din Beijing incearca sa implementeze sistemul controversat de „credite sociale”. Programul va permite guvernului sa-i monitorizeze...

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen...