Proiect BRUA. Acord BERD - Transgaz. Viorel Ştefan: Garanție suplimentară "Guvernul saluta relatia de parteneriat intre BERD si Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitatile de afaceri pe care le ofera Romania", a afirmat vicepremierul Viorel Stefan, vineri, la Londra, in cadrul ceremoniei de semnare a acordului de imprumut dintre Transgaz si BERD, in valoare de 278 milioane de lei (60 milioane de euro, dedicat constructiei coridorului de gaze naturale BRUA pe teritoriul Romaniei).



- Conducta de gaze naturale dintre Romania, Bulgaria, Ungaria și Austria Guvernul saluta relația de parteneriat intre BERD și Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finanțare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda Transgaz un imprumut de 278 de milioane de lei (60 milioane euro) pentru construirea conductei BRUA pe teritoriul Romaniei. Costul total al proiectului este de 479 milioane euro. Pe langa finantarea BERD, Uniunea Europeana ofera 179 milioane…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 15 milioane de euro catre Libra Internet Bank, cel mai nou partener din Romania, pentru a creste sprijinul oferit intreprinderilor mici si mijlocii, a anuntat miercuri Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, intr-o conferinta de presa.…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de un miliard de euro, bani care vor fi utilizati pentru a acoperi contributia bugetului de stat pentru cofinantarea unor…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda primul imprumut unei societati din Romania care poate fi platit in moneda locala. Este vorba de o suma de 50 de milioane de euro care va fi acordata companiei Transgaz. Ca si in cazul primei transe a imprumutului de 50 de milioane de euro,…

- Astazi, in cadrul ședinței Guvernului, a fost aprobata semnarea unui contract de finanțare intre R. Moldova si Banca Europeana de Investiții privind interconectarea electrica Republica Moldova – Romania Contractul se refera la constructia si dezvoltarea infrastructurii necesare pentru interconectarea…

- 80 de milioane de euro – atit urmeaza sa imprumute Guvernul Republicii Moldova de la Banca Europeana de Investiții (BEI), noteaza NOI.md. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare intre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții…

- Cabinetul de ministri a aprobat miercuri, 6 decembrie, initierea negocierilor privind proiectul contractului de finantare intre Republica Moldova si Banca Europeana de Investitii (BEI) privind interconectarea electrica Republica Moldova - Romania.

- „Asistam la semnarea contractelor pentru lucrarile de execuție, pentru prima faza, a conductei de gaze naturale de 478 km intre localitațile Podișor și Recaș și 3 stații de compresoare. Valoarea totala a investiției este estimata la 480 de milioane de euro dintre care aproximativ 180 de milioane fonduri…