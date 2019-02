Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir (in foto) a depus la Senat un proiect pentru modificarea OUG privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, care prevede verificarea calitatii de colaborator al Securitatii a Presedintelui Romaniei, judecatorilor CCR, procurorilor PICCJ, DNA si a altor categorii,…

- Judecatorii de la Curtea Constitutionala si procurorii ar putea fi verificati din prisma colaborarilor cu securitatea. Cel putin asa prevede un proiect depus la Senat de senatorul ALDE Daniel Zamfir. Proiectul de act normativ il vizeaza inclusiv pe presedintele Romaniei.

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a depus la Senat un proiect pentru modificarea OUG privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, care prevede verificarea calitatii de colaborator al Securitatii a Presedintelui României, judecatorilor CCR, procurorilor

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a depus la Senat un proiect pentru modificarea OUG privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, care prevede verificarea calitatii de colaborator al Securitatii a Presedintelui Romaniei, judecatorilor CCR, procurorilor PICCJ, DNA si a altor categorii.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, o poate refuza din nou pe Olguța Vasilescu in afara Guvernului, dupa ce Viorica Dancila a omis sa-i trimita șefului statului un document. Potrivit Romania TV, premierul Dancila a omis sa adauge la dosarul Olguței Vasilescu o adeverința de la CNSAS, din care sa…

- Datorita schimbarilor care se produc in 2019 in mai multe instituții cheie, negocierile se fac continuu. Curtea Constituționala iși va schimba componența in acest an și urmeaza sa intre in mandat trei noi judecatori. Unul dintre posturile de judecatori CCR este vanat de ALDE, iar propunerea ar fi Teodor…

- Pentru ca Mihai Cristian Dide a fost prezentat drept liderul Rezist, deși nu are nicio legatura cu aceasta comunitate din care nu se știe cine face parte, protestatarul ne-a transmis un mesaj. ”Avand in vedere ca in multe din video-reportajele sau articolele publicate, numele meu a fost asociat…

- Judecatorii de la Tribunalul București au decis, joi, ca prima sentința in dosarul Hexi Pharma sa fie anunțata pe 23 ianuarie, astazi avand loc ultimul termen pe fond.Procurorii au cerut condamnarea a pedepase maxime pentru Flori Dinu, director general, si Mihai Leva, sef de productie al…