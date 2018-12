Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a suplimentat programul „O sansa pentru cuplurile infertile-FIV” pentru inca 2.000 de cupluri, proiectul fiind votat in sedinta CGMB de miercuri. Sprijinul financiar consta in acordarea a doua vouchere in valoare totala de 13.800 lei pentru fiecare cuplu.

- Primaria Capitalei vrea sa acorde 500 de vouchere a cate 10.000 de lei persoanelor fizice sau juridice care detin spatii comerciale si care infiinteaza statii de reincarcare rapida pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a CGMB.

- Viceprimarul Cosmin Andrei a depus vineri la Consiliul Local un proiect de hotarare pentru inițierea demersurilor in vederea accesarii fondurilor guvernamentale asigurate prin Agenția Fondului de Mediu (AFM).

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca in sedinta extraordinara a Consiliului General al Capitalei se va vota un proiect care prevede achizitia a 100 de tramvaie noi in Bucuresti, in valoare de 220 de milioane de euro. "Astazi (marti -n.r.) vom vota primii pasi pentru achizitia a 100…

- 6.000 de bucuresteni s-au inscris online in ”Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere” organizat de Primaria Capitalei, anunta institutia. Inregistrarea in aplicatie s-a incheiat. "Vom acorda…

- Pentru ca vrea sa incurajeze achiziția de mașini electrice și mai ales pentru ca exista șansa finanțarii extrabugetare, executivul oradean pregatește un proiect care se va concretiza prin apariția mai multor stații de incarcare pentru mașinile electrice. Viceprimarul Mircea Malan spune ca,…

- Statii de alimentare a automobilelor electrice instalate pe principalele trasee urbane, palmieri solari de generare a energiei electrice din surse regenerabile, statii de colectare a PET-urilor, platforma online de participare civica a chisinauienilor, sunt cateva din activitatile ce vor fi realizate…