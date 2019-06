Stiri pe aceeasi tema

- Prea multa munca poate duce la apariția unui accident vascular cerebral, susțin cercetatorii. Cercetatorii de la Universitatea Angers și Institutul Național Francez de Sanatate și Cercetari Medicale au analizat date prelevate de la peste 143.000 de cetateni francezi, cu varste cuprinse intre 18 si 69…

- In perioada 13 – 14 iunie a.c., formatorii Agentiei Nationale Antidrog (ANA) au sustinut sesiunea de formare de baza in domeniul drogurilor și modalitați de substituție cu metadona, destinata specialiștilor din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Obiectivul acestui demers formativ…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege prin care mamele care primesc indemnizatie de crestere a copilului vor putea desfasura activitati economice care nu implica indepartarea de copil. "Am depus deja acest proiect de lege, maine va fi repartizat…

- Bitcoin a depasit luni valoarea de 7.000 de dolari, cel mai mare nivel din ultimele noua luni, criptomoneda recapatându-si suflul pierdut în prima parte a lui 2019.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Un plan de revizuire a politicii de imigratie in SUA, elaborat de un grup condus de Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump si consilier al Casei Albe, ar putea include o crestere a numarului de vize pentru lucratorii inalt calificati, au indicat pentru Reuters surse apropiate dosarului.…

- Companiile de retail alimentar din Romania, grupate in Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), isi afirma sprijinul total pentru autoritati in vederea combaterii comertului ilicit, dar atrag atentia ca exista riscul aparitiei unor blocaje in aprovizionarea cu legume si ...

- Medicul Bogdan Gheorghe de la Agentia Nationala Antidrog avertizeaza ca o persoana care nu a consumat deloc droguri dar incearca stupefiante dintre cele cautate pe litoral, de puritate mare, ar putea muri subit in urma socului, scrie Digi24.ro Medicul avertizeaza ca o persoana care ar consuma droguri…

- Segmentul de locuinte noi va consemna o crestere cu 10%, la 53.000 de unitati, pana la sfarsitul acestui an, comparativ cu decembrie 2018, potrivit estimarilor unei companii de profil. "Chiar daca oferta de locuinte noi se apropie cu pasi repezi de recordul din 2008, apetitul de achizitie este unul…