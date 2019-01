Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a sanctionat 13 agentii de turim si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) cu amenzi in valoare totala de 11.419.539.35 lei (aprox. 2,45 milioane euro) pentru coordonarea comportamentului pe piata comercializari...

- Crescatorii de caini sunt obligati sa se informeze despre obligatiile pe care le au in ceea ce priveste detinerea unui astfel de caine. Mai mult, politistii vor relua controale la nivelul intregii tari pentru a identifica toate patrupedele tinute in locuinte, indiferent daca e casa sau apartament.…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Marius Parvu, a afirmat joi ca trebuie gasite solutii pentru a putea inchide definitiv activitatea unor agenti economici care incalca articole de lege ce pun in pericol sanatatea populatiei, dar si pentru a aplica amenzi la valoarea…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Marius Pârvu, a afirmat ca trebuie gasite solutii pentru a putea închide definitiv activitatea unor agenti economici care pun în pericol sanatatea populatiei, dar si pentru

- Operatorul telecom Orange Romania a fost amendat cu 10 milioane de euro pentru abuz de pozitie dominanta pe piata de plati si reclame prin SMS. Aceasta amenda este rezultatul unei investigatii incepute inca din 2016, iar suma reprezinta peste 1% din cifra de afaceri a companiei, anunta Ziarul Financiar.…

- Proiect bomba! Romanii primesc o noua lovitura! Autoritațile pregatesc schimbarea unei legi importante, considerand ca cea actuala este mult prea blanda! Noua lege lovește puternic in bugetul acelor romani care... Citește AICI ce fenomen iși doresc sa stopeze,dar și ce amenzi uriașe primesc cei ce…

- "Complexul Energetic Oltenia este afectat foarte mult de cresterea costului cu certificatelor de emisii. Investitiile pe care le-am facut anul acesta sunt de 810 milioane de lei, dupa cele de anul trecut, de 670 de milioane de lei, insa pentru anul care vine deja ne gandim sa vedem de unde vom avea…

- SANCTIUNI… Pare greu de crezut, dar intr-o tara in care aproape jumatate din populatie are closetul in fundul curtii, un proiect legislativ, care va fi dezbatut in urmatoarele saptamani, stabileste amenzi de pana la 4000 de lei pentru proprietarii de locuinte care nu sunt racordate la sistemul public…