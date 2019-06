Stiri pe aceeasi tema

- O alta hotarare adoptata de consilierii judeteni este cea privind atribuirea in folosința gratuita a unui spațiu cu suprafata utila de 36,28 mp, la etajul IV al imobilului situat in municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat in domeniul public al județului Giurgiu, Agenției Naționale pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 mai a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011. Legea prevede ca institutiile de invatamant superior de stat pot aloca fonduri pentru…

- In luna aprilie, Agenția Naționala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a solicitat sprijin Consiliului Județean Bacau in sensul de a-i asigura un spațiu pentru desfașurarea activitații Serviciului Public Teritorial. ANANP este instituție publica inființata in 2016, finanțata din venituri proprii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, miercuri, pentru 21 mai, dezbaterile asupra sesizarii PNL, USR, PMP si a Pro Romania referitoare la legea privind reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), au precizat pentru oficiali ai CCR, potrivit Agerpres. Sesizarea a fost…

- PNL a atacat, joi, la CCR, Legea pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, adoptata de Camera Deputaților in ședința din 16 aprilie 2019, in calitatea de camera decizionala.Textul sesizarii: "SESIZARE…

- Textul sesizarii, facut public de Administratia Prezidentiala. "La data de 10 aprilie 2019, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației…

- Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) organizeaza, vineri, prima editie a Festivalului Ariilor Naturale Protejate, la Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti', eveniment la care va participa si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. Evenimentul este dedicat comunitatilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care stabileste unele majorari salariale…