Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa acorde elevilor gratuitate la transportul in comun, fiind vizati de aceasta masura elevii din invatamantul preuniversitar obligatoriu acreditat sau autorizat care freceventeaza cursurile unei institutii de invatamant din Bucuresti.

- Elevii din București cu varsta de pana la 18 ani ar putea calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale STB (fosta RATB), potrivit unui proiect al Primariei Capitalei ce va fi discutat miercuri, in ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB).„Se acorda gratuitate…

- Elevii din Bucuresti cu varsta de pana la 18 ani ar putea calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale STB (fosta RATB), potrivit unui proiect al Primariei Capitalei ce va fi discutat miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). "Se acorda gratuitate…

- Primaria Capitalei vrea sa modernizeze iluminatul din Parcul Herastrau cu suma de 52 de milioane de lei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de joi, informeaza mediafax. Fostul Parc Herastrau (in prezent parcul Regele…

- Transportul public de persoane intre București și localitațile din Ilfov va fi suspendat, incepand cu data de 31 octombrie, a anunțat, luni, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).„Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut marti, in cadrul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, o serie de precizari cu privire la modul in care va fi asigurat trasportul public in zona metropolitana Bucuresti-Ilfov. Primarul General, Gabriela Firea: „Din nefericire, ieri si astazi,…

- Avand in vedere unele informații vehiculate in spațiul public referitoare la incarcarea abonamentelor gratuite pentru elevi, conducerea RATBV precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca incepand cu data de 1 octombrie 2018, elevii care nu au absente nemotivate in luna anterioara beneficiaza de gratuitate…

- Decizia a fost luata de conducerea Transurb SA din cauza problemelor administrative legate de eliberarea noilor abonamente de transport. Gratuitatea este valabila doar pentru elevii care au avut abonament pe luna august (si-l au la ei, chiar daca a expirat).