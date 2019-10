Proiect adoptat tacit de Senat. Personalul medico-sanitar ar putea ieşi la pensie la cerere, fără penalităţi Potrivit proiectului pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, initiat de deputatul PSD Corneliu-Florin Buicu, personalul medico-sanitar pensionat in aceste conditii nu va putea fi incadrat in unitatile sanitare publice, ci numai in unitatile sanitare private. In expunerea de motive se arata ca 'pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii, personalul medico-sanitar este supus la un inalt grad de uzura fizica si psihica raportat la diversele locuri de munca, respectiv specialitati medicale si chirurgicale. La acestea se adauga desfasurarea activitatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Senatul a adoptat Legea turismului. Ce schimbari aduce noul proiect legislativ Proiectul a fost inaintat de catre Guvern, Senatul adoptand tacit documentul. Proiectul legii turismului urmeaza sa fie dezbatut de catre Camera Deputaților. Avansat de Guvern, proiectul legii turismului a fost…

- A fost adoptat proiectul care elimina ștampila din administrația publica/ Violeta Raduț: “Se mai elimina o etapa din birocratizarea excesiva a instituțiilor publice” in Politic / on 12/09/2019 at 09:54 / Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 11 septembrie, in calitate de for decizional,…

- Astfel, ordonanta de urgenta pentru modificarea legislatiei prin care se revine la votul uninominal la alegerea presedintilor de Consilii Judetene va fi dezbatuta si adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Guvernul a adoptat pe 3 iunie Ordonanta de urgenta nr.40/2019 privind modificarea…

- Proiectul prin care amenzile pentru apelurile false la 112 sunt majorate de 8 ori a trecut de Senat și urmeaza sa fie votat la Camera Deputaților. Același act legislative prevede și pedeapsa cu munca in folosul comunitații. Proiectul prevede amenzi maxime de 8.000 de lei și sancțiune de pana la 800…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste absolventilor promotiei 2019 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de ANOFM in scopul integrarii acestora pe piata…

- Deputatul PSD Florin Iordache a depus vineri, la Senat, o propunere legislativa pentru completarea Legii privind organizarea si desfasurarea referendumului care prevede ca presedintele trebuie sa solicite Curtii...

- Legea, care fusese adoptata de Senat, in calitate de camera decizionala, pe 18 februarie, a fost contestata de presedintele Klaus Iohannis in luna martie, cand a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ de modificare si completare a Legii administratiei…

- Rapoartele GRECO, facute publice Foto arhiva România a facut foarte putine progrese în adoptarea de masuri pentru a preveni coruptia în rândul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor si pentru a raspunde la îngrijorarile legate de controversata sa reforma a…