- Șase deputați PNL au inregistrat, la Senat, un proiect de lege potrivit caruia refuzul persoanelor, care primesc ajutor social, de a lucra ca zilieri atrage dupa sine incetarea acordarii venitului minim garantat, transmite Mediafax.

- La sfarșitul acestei saptamani mai mulți parlamentari au depus la Senat un proiect de lege care prevede ca familiile monoparentale al caror venit mediu lunar este mai mic decat 1,5 salarii minime brute pe tara sa beneficieze de indemnizatii lunare, incepand de la 1 ianuarie 2019. Initiatorii propun…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman a inițiat și depus o noua propunere legislativa. Acesta vrea sa vina in sprijinul intreprinzatorilor prin asigurarea de forța de munca, dar și a persoanelor care beneficiaza de ajutor social, in sensul in care proiectul ar putea deschide oportunitatea de a caștiga…

