- Ministerul Finantelor a publicat marti un proiect normativ prin care vor scadea accizele la motorina utilizata in transporturile cu camioane mai grele de 7,5 tone si in transporturile de pasageri in microbuze, autobuze si autocare. „In scopul mentinerii competitivitatii transportului de…

- HOROSCOP 28 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Creativitatea, inspiratia si capacitatea de a-ti depasi limitele mentale sunt la cote maxime. E posibil ca astazi sa reiei o idee mai veche, un proiect care te-a inspirat mai demult sau o relatie care se terminase in "coada de peste",…

- Patru deputati ai Partidului National Liberal, initiatori ai unui proiect de modificare a Codului Fiscal depus in Parlament, considera ca zilele libere de sarbatori acordate prin lege ar trebui sa fie suportate de la bugetul de stat. Impactul masurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an, estimeaza ei.…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat in aceasta saptamana ca in maxim doua saptamani va depune actele necesare pentru inscrierea unui nou partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Senatorul liberal de Timiș Alina Gorghiu apreciaza decizia fostul prim-ministru,…

- In perioada, 27 februarie – 5 martie 2018, s-a desfașurat activitatea transnaționala de invațare, predare și formare care a fost gazduita de Glenamaddy Community School din Glenamaddy, Irlanda. Delegația Colegiului „Mihai Eminescu” Bacau a fost compusa din coordonatorul de proiect, dir.adj.prof. Andrioaie…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este "pacat" ca trebuie sa stabilim ca obiectiv cresterea vitezei de circulatie a trenurilor pana la nivelul care se inregistra, in Romania, in anii '90. "Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a depus la inceputul unii martie un proiect de lege de modificare si completare a Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, care vizeaza reducerea duratei proceselor, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Cazanciuc.

- Persoanele fizice cu venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, care estimeaza pentru anul in curs un venit net anual cumulat sub plafonul a 12 salarii lunare minime brute pe…

- Peste 29.980 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 280.000 lei, au fost confiscate la vama romana.Marfa era transportata cu un microbuz și era ascunsa printre puieti de pomi fructiferi.

- Plenul Senatului a adoptat miercuri propunerea legislativa a unor parlamentari liberali care prevede ca radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu insemnele distinctive ale Politiei rutiere, informeaza Agerpres. In favoarea propunerii legislative, care modifica articolul 109 din OUG 195/2002,…

- Politistii si militarii aflati la prima numire in funcție sau cei care isi schimba locatia in interes de serviciu si contracteaza credit imobiliar sau ipotecar vor putea primi de la stat parțial sau total, contravaloarea ratei imprumutului. Un proiect in acest sens este in dezbatere la Camera Deputaților.…

- 41 de senatori si deputati au initiat un proiect de modificare a Codului Fiscal, respectiv a art. 312 "Regimuri speciale pentru bunurile second hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati", prin care impun restrictii de comercializare a masnilor second hand. ldquo;Comercializarea autovehiculelor…

- „Copilaria este șuvoiul de apa care izvoraște limpede și curat din adancurile ființei și la care omenirea alearga fara incetare sa-și potoleasca setea idealurilor sale de dragoste, de bunatate, de frumusețe, de perfecțiune” Francesco Orestano Din dorința comuna de a promova activitați specifice formarii…

- Deputatul USR, Cosette Chichirau, a depus, miercuri, o propunere legislativa care reglementeaza autorizarea cabinetelor mobile de medicina dentara, motivand ca aceasta va permite ONG-urilor sa ofere tratament stomatologic in comunitatile sarace si izolate.

- Parlamentarii pregatesc reguli noi pentru producatorii agricoli care iși vand marfa in piețe. Acestia ar putea fi obligați sa treaca pe etichete informații mult mai amanunțite: de exemplu, de unde provine marfa, cat de veche este si care e numele producatorului. Autoritațile vor urmari astfel mai ușor…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, începând înca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii

- Fostul director sportiv de la Pandurii Targu Jiu, Robert Balaet, este dezamagit de faptul ca echipa este codasa in Liga a II-a. Acesta crede ca undeva s-a gresit, din moment ce au fost cinci antrenori in prima parte a campionatului....

- ♦ Pentru a monta 1 MW intr-un parc solar, unui investitor ii sunt necesari un milion de euro, dupa cum arata cele mai noi date disponibile pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Nicio alta forma de energie nu a mai trecut printr-un astfel de raliu de depreciere,…

- Printr-un proiect european accesat de Spitalul Municipal din Timișoara se incearca scaderea ratei de mortalitate in cazul nou-nascuților. Romania este pe primul loc in clasamentul european la acest capitol, cu un procent de 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene.

- Strainii care solicita drept de sedere permanenta in Romania vor trebui ca, pe langa alte conditii, sa o indeplineasca si pe aceea de a nu reprezenta un pericol pentru securitatea nationala si de a nu fi savarsit pe teritoriul Romaniei infractiuni pentru care sa fi primit o pedeapsa cu inchisoarea mai…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin prin care maxim 160.000 de romani, care produc energie regenerabila, vor putea vinde energia. Un proiect de Ordin al ANRE „pentru aprobarea prețurilor de vanzare a energiei electrice…

- Ieri, un sucevean de 43 de ani a fost amendat cu 5.000 de lei, dupa ce lucratorii din vama Siret au descoperit in mașina lui 470 de pachete de țigari de contrabanda. Marfa era ascunsa in portiere și a fost confiscata. In aceeași zi, lucratorii din vama Siret au gasit pe corpul unei romance de […]

- Agresiunile fizice sau verbale din trafic, precum si sicanarile care duc la provocarea de pagube materiale ar putea fi sanctionate cu amenda sau chiar cu inchisoare, in functie de gravitatea lor, potrivit unei initiative legislative de modificare a Codului Rutier propusa de senatorul PNL de Bistrita-Nasaud…

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un tren în care se aflau 147 de persoane a intrat în coliziune cu un tren de marfa în Carolina de Sud, relateaza NBC. Peste 50 de persoane au fost ranite în urma accidentului feroviar din Carolina de Sud, relateaza „Washington…

- Cetatenii (persoane fizice) care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat joi Guvernului,sa elimine supraacciza la carburanti „pentru a proteja industria de transport si implicit populatia”, avertizand ca, in caz contrar, vor creste tarifele de transport atat la marfa, cat si la pasageri.

- UPDATE: Potrivit IGSU, patru vagoane din cele 20, care transportau motorina au deraiat, unul fiind rasturnat. „Din cele patru vagoane, unul rasturnat. Cel rasturnat prezinta scurgeri minore. In zona s-a montat un dispozitiv de protectie si se asteapta interventia reprezentantilor CFR…

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- Edilul șef al comunei prahovene Poiana Campina iși dorește ieșire catre autostrada Ploiești-Brașov! A solicitat acest lucru, zilele trecute, la prima dezbatere publica care a avut loc pe aceasta tema, la Bușteni. In acest moment Ministerul Transporturilor și Banca Mondiala refac studiul de…

- UDMR nu vrea la guvernare: Nu se pune problema. Subiectul nu exista Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, exclude o intrare la guvernare a Uniunii, sustinand ca acest subiect nu exista si ca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Întrebat,…

- Taxa de utilizare a drumurilor naționale, cunoscuta drept rovinieta, s-ar putea tripla pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone. Masura apare intr-un proiect de ordonanta al Guvernului, proiect criticat de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri…

- O pereche de ursi panda gigant va fi trimisa dintr-o baza pentru studiul acestei specii situata in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei catre Finlanda in cadrul unui proiect de cercetare cu o perioada de 15 ani, informeaza miercuri Xinhua. Cei doi panda vor pleca joi dimineata de pe…

- Hala din Piata Centrala, construita pentru pietarii care s-au plans ca vand marfa in frig, sta cu lacatul pe ușa. Nu este folosita, iar comerciantii iși desfașoara activitatea in aceleași conditii. Cu riscul ca marfa sa...

- Rovinietele pentru vehiculele de transport marfa de peste 3,5 tone, valabile pentru o zi, vor creste la 12 euro, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Transporturilor, informeaza AGERPRES . “Asa cum reiese din alin. (2) al art. 10 a al Directivei 1999/62/CE de aplicare…

- Reabilitarea caii ferate Dej-Beclean-Ilva Mica-Vatra Dornei, proiect care va costa 2 miliarde de euro, a fost declarata de Guvern printre investitiile prioritare din domeniul transportului. Proiect extrem de important pentru Transilvania, reabilitarea caii ferate are un termen de executare de 10 ani.…

- Un nou proiect de lege privind castrarea pedofililor va fi depus in Parlament, in contextul cazului polițistului care a abuzat doi minori, in Drumul Taberei. Inițiatorul este deputatul PSD Catalin Radulescu. El afirma ca a fost printre semnatarii propunerii legislative pe aceeași tema din 2014, care…

- Un barbat de 55 de ani a fost gasit mort, sambata dupa-amiaza, in parcarea unei pensiuni din județul Argeș. Șocant este faptul ca abia dupa doua ore ceilalți și-au dat seama ca mașina de marfa a barbatului avea motorul pornit, iar șoferul nu se mai zarea. Barbatul in varsta de 55 de ani a fost gasit…

- Anul 2017 a fost cel mai sigur an din istorie pentru aviatia comerciala, in care companiile aeriene nu au inregistrat accidente ale aeronavelor comerciale pentru pasageri soldate cu victime, potrivit unei firme olandeze de consultanta si organizatiei Aviation Safety Network.

- „Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special”, arata un proiect normativ lansat in dezbatere publica de Ministerul Finantelor.

- Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii o cota de 15% din sumele recuperate, pentru a-si putea recompensa salariatii cu bonusuri, care sa ii motiveze sa creasca gradul de colectare, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finantelor.

- Guvernul ar putea amana pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor. ”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea termenului de intrare…