Proiect: 1 Martie - Zi de sărbătoare naţională Mai multi deputati au depus la Parlament o initiativa legislativa pentru declararea zilei de 1 Martie - Ziua martisorului - drept sarbatoare nationala.



Propunerea legislativa a fost initiata de 26 de deputati de la PSD, minoritati, PMP.



"Ziua martisorului poate fi marcata de catre autoritatile publice centrale si locale si celelalte institutii ale statului, de catre societatea civila, persoane fizice si juridice de drept public ori privat prin organizarea sau participarea in tara sau peste hotare, la programe si manifestari educative, de voluntariat, cu caracter social,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

