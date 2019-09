Stiri pe aceeasi tema

- Jiul Podari s-a impus sambata dimineața, cu scorul de 5-1, in fața formației Progresul Segarcea, In etapa a 5-a, din Liga a IV-a Dolj Mass. A fost un meci controlat in totalitate de formația lui Olivian Surugiu, care, in urma acesti succes, a urcat pe prima poziție a clasamentului, cu 13 puncte. Meciul…

- Sepsi Sf. Gheorghe - Hermannstadt, meci din etapa cu numarul 10 al Ligii 1, se joaca sambata, de la ora 17:30. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. ...

- Tanti Lenuța (73 de ani) din Chinteni o susține pe CFR Cluj diseara, in meciul cu Lazio, din debutul in grupele Europa League. CFR Cluj - Lazio se joaca in aceasta seara, de la ora 19:55, iar meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Eduard Apostol,…

- UEFA a desemnat o brigada din Polonia la meciul CFR Cluj-Lazio, de joi, din grupa E a Europa League. La centru va fi arbitrul Daniel Stefanski, in varsta de 42 de ani, anunța MEDIAFAX.Citește și: Adevarul despre pensii- Dan Barna arunca bomba La cele doua linii, Stenanski va fi ajutat…

- Politehnica Iasi a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, scor 0-0, duminica seara, pe teren propriu, la Botosani, intr-un meci din etapa a noua a Ligii I de fotbal. Meciul a fost unul in care cele doua formatii nu au reusit sa isi creeze ocazii clare de gol. FC Hermannstadt a castigat primul sau…

- Zinedine Zidane, antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca starul belgian Eden Hazard va juca sambata primele lui minute intr-un meci oficial, cu Levante, programat in La Liga, relateaza EFE. Zidane nu a dezvaluit insa daca Hazard va intra…

- Cosmin Vâtca, Adrian Paun, Dan Petrescu și Ioan Ivașcu au primit sancțiuni dure din partea Ligii Profestioniste de Fotbal pentru comportamentul avut pe toata durata partidei dintre Astra Giurgiu și CFR Cluj din etapa cu numarul opt din Liga 1. Dan Petrescu a fost eliminat la partida…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, nr. 1 mondial si principala favorita, s-a calificat lejer marti in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut de chinezoaica Saisai Zheng (43 WTA) in doua seturi, 6-4, 6-2, informeaza AGERPRES.Barty…