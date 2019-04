Progrese semnificative pentru obţinerea acordului Statelor Membre în Consiliul UE privind Politica de Coeziune Comitetul Reprezentanților Permanenți (COREPER) a adoptat poziția Consiliului asupra Regulamentului privind Fondul Social European Plus (FSE+) și asupra unor componente din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (CPR). Este vorba despre prevederile comune care reglementeaza aspecte legate de monitorizarea, comunicarea și vizibilitatea Politicii de Coeziune și aspectele relevante privind formele de sprijin (granturi și instrumente financiare finanțate prin aceasta politica de investiții). Noul FSE+ va stimula investițiile in capitalul uman, va sprijini dimensiunea sociala a UE și investițiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

