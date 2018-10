Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 4 din autostrada Lugoj-Deva nu va fi gata in acest an, din cauza problemelor intampinate la „dealul liliecilor”. CNADNR estima ca lucrarile vor fi finalizate in decembrie 2018. Lucrarile avanseaza pe acest lot, dovada sta inchiderea primei portiuni din autostrada Deva – Sibiu, ca sa se poata realiza…

- Lucrarile de la „dealul liliecilor” de pe autostrada Lugoj-Deva, parte din lotul de 22, 14 km dintre Ilia și Deva, nu va fi finalizat in acest an. Aceasta este opinia reprezentanților Asociației Pro Infrastructura, care publica imagini spectaculoase cu șoseaua. „Acesta este punctul…

- Pentru lotul de autostrada Lugoj-Deva s-au facut 48 de studii de fezabilitate, s-a aprobat primul studiu, insa Romania va plati 48, lucrarile intarziind patru ani, a declarat marti DariusValcov, consilierul pe probleme economice al premierului.

- Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura anunța ca se va organiza o noua licitație pentru lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva. Este nevoie de realizarea unei descarcari la Holdea. Situația este criticata de reprezentanții Asociației Pro Infrastructura care au atras atenția, in repetate randuri,…

- Incetarea precipitațiilor a facut posibila revenirea lucrarilor de terasamente in peisajul principal al activitaților care se desfașoara pe lotul 4 al autostrazii A1 Lugoj-Deva. In paralel, in primele zile ale lunii august, antreprenorul continua lucrarile la pasajele de la dealul…

- Avanseaza lucrarile la Centrul de Intreținere Șoimuș, care se construiește pe Lotul 4 al autostrazii A1 Lugoj – Deva. Se lucreaza la mai multe elemente ale acestui centru, de la structura de rezistența la instalația electrica. The post Centrul de Intreținere de pe autostrada Lugoj-Deva, in plin șantier…

- Loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda vor fi deschise astazi, a declarat, luni, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga. „Loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda vor fi deschise astazi. Lotul 4 a fost receptionat, acum se semneaza…

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, informeaza AGERPRES…