Stiri pe aceeasi tema

- Copiii care vor merge, la toamna, in clasa intai vor primi generații noi de manuale, inclusiv un abecedar interactiv. Abecedarul va fi distribuit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare semestru. Ca și in anii precedenți, primul manual va ramane in biblioteca elevului. Șeful Direcției invațamant…

- Vine vacanta! Cand termina cursurile elevii de liceu si gimnaziu. Anul școlar 2018-2019 este pe terminate iar alevii sunt deja cu gandul la vacanta de vara. In funcție de clasele in care se afla, ei vor intra in vacanta diferit. Elevii din clasele primare și cei din clasele gimmnaziale (V, VI, VII)…

- Programul „Toti la gradinita, toti in clasa I” se va desfasura si anul acesta. Prescolarii de etnie roma vor fi pregatiti pentru a pasi cu dreptul in clasa I, prin frecventarea cursurilor gradinitei estivale. Programul a inceput in vara anului trecut...

- Evaluarea Naționala la clasa a II-a incepe pe 7 mai și se incheie pe 10 mai. Copiii vor susține testarea la Limba romana scris, citit și la Matematica. Elevii vor avea la dispoziție 30 de minute, pentru a rezolva subiectele, i...

- Evaluarea Naționala la clasa a II-a incepe pe 7 mai și se incheie pe 10 mai. Copiii vor susține testarea la Limba romana scris, citit și la Matematica. Elevii vor avea la dispoziție 30 de minute, pentru a rezolva subiectele, in fiecare zi de testare. Evaluarea naționala la clasa a II-a 2019. Salile…

- Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita se vor intoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata in perioada 15 iunie - 15 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal anul…

- Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita se vor intoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale citat de Agerpres.roUrmatoarea vacanta, cea de vara, este programata in perioada 15 iunie 15 septembrie.Pentru clasele terminale din invatamantul…

- Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita vor intra in vacanta de primavara de vineri, dupa finalizarea cursurilor, urmand a se intoarce la ore pe 6 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale citat de Agerpres.roUrmatoarea vacanta, cea de vara, este programata…