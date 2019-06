Programul Tribunalului Timiș, în vacanța judecătorească din această vară Tribunalul Timis a anuntat ca, in perioada 1 iulie 2019 – 6 septembrie 2019, pe perioada vacantei judecatoresti, programul de lucru cu publicul al compartimentelor instantei va fi modificat. Astfel la registratura va fi deschis de luni pana joi intre orele: 900-11,oo, de luni pana joi intre orele: 9,00- 11,00, arhiva de sindic -de luni pana […] Articolul Programul Tribunalului Timiș, in vacanța judecatoreasca din aceasta vara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

