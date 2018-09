Programul „Tomata”, de interes pentru fermierii buzoieni Numarul producatorilor din judet inscrisi in acest an in programul ”Tomata” s-a dublat fata de anul trecut. Programul a fost demarat in 2017 de Ministerul Agriculturii, care vrea ca primavara si iarna sa gasim in piete si supermarketuri tomate romanesti. Peste 600 de legumicultori din judetul Buzau s-au insris anul acesta in programul „Tomata”. Interesul lor este dat si de subventia pe care o primesc – 3.000 de euro pentru 1000 metri patrati plantati cu rosii. Producatorii sunt obligati sa scoata tomatele la vanzare in doua etape: 15 iunie, pentru ciclul I, si 1 noiembrie – 20 decembrie, pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

