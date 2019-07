Programul STAR pentru absolvenţii de clasa a VIII-a – 400 RON lunar şi o meserie căutată! Clasa a VIII-a s-a terminat și copilul tau nu a prins loc la liceu din cauza notei de la Evaluare sau chiar nu s-a prezentat deloc la examen? Iti propunem programul STAR – este o școala de unde poate sa invete o meserie banoasa și aiba un job asigurat, fara a renunta la cursuri. Ce este programul STAR? STAR este ca o școala de meserii: orice elev care se inscrie in program se duce la școala, la Liceul Tehnologic 1 Mai, și face ore de teorie, dar la acestea se adauga ore practice in care invața o meserie. Programul STAR din Ploiești pregatește elevii pentru meseriile de sudor și lacatuș mecanic.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

