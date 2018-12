Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in perioada 31 decembrie 2018 ndash; 2 ianuarie 2019. In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit: de luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 8 la ora 16. Clientii pot gasi…

- Concertul de Anul Nou sustinut de Filarmonica din Berlin, dirijat de Daniel Barenboim, va fi difuzat in acest an in 250 de cinematografe din mai multe tari din Europa, informeaza miercuri DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: ALERTA - Incendiu la mall din Ploiești - Peste 1000 de persoane,…

- Cum portocalele si cozonacii nu trebuie sa lipseasca din cosul de cumparaturi din apropierea Craciunului, principalele lanturi de magazine au decis sa-si pastreze programul din 2018 asemanator cu cel de anul trecut, majoritatea fiind inchise pe 25 decembrie.

- Cei care se vor afla in vacanta de Craciun sau de Anul Nou la Sinaia si vor dori sa faca o plimbare si la doua dintre cele mai importante puncte turistice ale statiunii- Castelele Peles si Pelisor- trebuie sa stie ca pentru ambele obiective va fi instituit un program special pentru vizitare. Astfel,…

- Program Kaufland de Craciun 2018. Magazinele Kaufland funcționeaza dupa un program special in perioada Sarbatorilor de Iarna. Acesta poate fi consultat pe site-ul magazinului si puteti vedea exact, in...

- Pe ultima suta de metri, majoritatea magazinelor vin in sprijinul celor care nu au reușit sa cumpere cadouri ori mancare și iși prelungesc programul de lucru in aceste zile, pana seara tarziu....

- Municipalitatea radauteana a pregatit un program deosebit pentru cetatenii localitatii, cu ocazia sarbatorilor de iarna, program care cuprinde, in afara de spectacole de datini si obiceiuri, o serie de manifestari artistice pentru toate gusturile. Luna decembrie a debutat la Casa Municipala de ...

- Tinerii intre 16 si 26 de ani pot contracta, prin programul guvernamental "Investeste in tine", credite cu dobanda suportata din bugetul de stat de pana la 40.000 de lei, iar persoanele intre 25 si 55 de ani pot lua credite pana la 35.000 de lei.