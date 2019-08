Programul slujirii ierarhilor din sud-estul Romaniei in Duminica a zecea dupa Rusalii

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica 25 august 2019, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va face parte din soborul de arhierei care va oficia Sfanta Liturghie in Catedrala "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, cu prilejul aniversarii varstei de 90 de ani a IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor. Hram la Biserica Greaca…

- In duminica a VIII-a dupa Rusalii (11 august), Preasfintitul Parinte Damaschin Dorneanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor a fost in mijlocul credinciosilor din parohia Bilca 1, protopopiatul Radauti, judetul Suceava.Sfanta Liturghie a fost oficiata de un sobor de preoti ...

- Biserica Parohiei Satu Mare 2 din Protopopiatul Radauti, judetul Suceava, si-a sarbatorit sambata, 27 iulie 2019, cel de-al doilea hram - „Sfantul Mare Mucenic si Tamaduitor Pantelimon".La prima ora a diminetii, Inaltpreasfintitul Parinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a ...

- Pe data de 28 iulie, Biserica Ortodoxa se va afla in duminica a 6 a dupa Rusalii sau a Vindecarii slabanogului din Capernaum. Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va savarsi Sfanta Liturghie la manastirea "Sfanta Elena de la Mare", din apropierea localitatii Costinesti, de la ora 08.30.Sursa…

- Astazi, in ziua sarbatorii Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, 29 iunie 2019, ierarhii din Mitropolia Dunarii si a Dobrogei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia Basilica.ro: Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Targovistei si exarh patriarhal, va sluji la Manastirea…

- Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel incepe anul acesta astazi, 22 iunie, si aceasta perioada de postire are o durata variabila de la an la an, in functie de data Sfintelor Pasti si incepe, de obicei, in ziua de luni dupa Duminica Tuturor Sfintilor, potrivit Basilica.ro.Conform hotararii Sfantului…

- Astazi, in Duminica Rusaliilor, membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, care fac parte din Mitrpolia Munteniei si a Dobrogei, vor sluji dupa urmatorul program transmis de Agentia Basilica: Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, va oficia Sfanta Liturghie in…

- Programul vizitei Papei Francisc la Patriarhia Romana cuprinde o intrevedere in Palatul Patriarhiei cu Patriarhul Daniel si cu membrii Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Romane, vineri, 31 mai 2019, de la ora 15.45. Aceasta intrevedere va fi urmata de vizita Papei Francisc la Catedrala Nationala,…