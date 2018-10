Programul slujirii ierarhilor din Mitropolia Munteniei si a Dobrogei, astazi, in ziua sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Primariei municipiului Iasi vor oferi sarmale, vin, colaci si mere credinciosilor care vin duminica in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul intitulat "masa pelerinilor" este organizat…

- Peste 63.000 de credinciosi din tara si strainatate s au inchinat in baldachinul special amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, scrie Agerpres.In cele 48 de ore de cand racla cu moastele Sf. Cuv. Parascheva a fost scoasa din catedrala…

- Aproape 80 de pelerini care au venit la Iasi pentru a se inchina la raclele Sfintei Cuvioase Parascheva si Sfintei Mucenite Ecaterina au avut nevoie de ingrijiri medicale, patru dintre ei fiind transportati la spital, informeaza Agerpres.roIn numai 24 de ore de la inceperea oficiala a pelerinajului…

- Mii de pelerini din Voluntari au plecat la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva. Credincioșii au fost duși cu autocare puse la dispoziție de Primaria Voluntari. Aproape 8.000 de credincioși, veniți din țara și din strainatate, au participat, la Iași, la scoaterea in procesiune a raclei cu moaștele Sfintei…

- Aproape 8.000 de credincioși, din țara și din strainatate, au participat la Iași, la scoaterea in procesiune a raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ceremonia religioasa a inceput joi dimineața, in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Deja, in zona, pelerinii au format cozi…

- IPS Mitropolit Teofan a iesit in urma cu cateva momente de la urnele de vot de la sectia de votare din corpul C al Colegiului National din Iasi. Acesta a votat pentru normalitate si pentru o societate bazata pe valorile Scripturii, ale cuvintelor lui Dumnezeu, scrie bzi.ro.Totodata, Mitropolitul…

- INVATATURI… Preasfintitul Ignatie le-a transmis studentilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxa “Dumitru Staniloae” din Iasi un mesaj plin de intelepciune si realism. Prezent la Sfanta Liturghie arhiereasca, alaturi de IPS Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, PS Parinte Damaschin Dorneanul,…

- Luna octombrie se apropie cu pasi repezi si cu marea sarbatoare a hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Manifestarile din acest ani vor avea loc, la Iași, in perioana 11-14 octombrie 2018. Alaturi de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, vor fi aduse spre inchinare și moaștele Sfintei Mari Mucenițe…