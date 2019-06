Programul slujirii ierarhilor din Mitroplia Munteniei si a Dobrogei in Duminica Rusaliilor

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a mers, vineri seara, dupa Sfanta Liturghie in Catedrala Catolica Sfantul Iosif, cu papamobilul pe strazile Capitalei, fiind ovationat de zeci de mii de oameni, desi in Bucuresti ploua torential.„Sfantului Duh ii place sa modeleze unitatea din cea mai frumoasa si armonioasa diversitate”,…

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica in Romania, Bucurestiul constituind prima etapa a vizitei de trei zile a Suveranului Pontif in tara noastra. Desfasurata sub genericul 'Sa mergem impreuna!', la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea, vizita de stat, pastorala si…

- La invitația Președintelui Romaniei, a autoritaților statului și a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o vizita in țara noastra, in perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Programul vizitei Papei Francisc la Patriarhia Romana cuprinde o intrevedere in Palatul Patriarhiei…

- Programul vizitei Papei Francisc la Patriarhia Romana cuprinde o intrevedere in Palatul Patriarhiei cu Patriarhul Daniel si cu membrii Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Romane, vineri, 31 mai 2019, de la ora 15.45. Aceasta intrevedere va fi urmata de vizita Papei Francisc la Catedrala Nationala,…

- Cu binecuvantarea Prefericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Braul Maicii Domnului va ajunge și anul acesta la Voluntari. Credincioșii se vor putea ruga și inchina la racla cu cinstitul Brau adus de la Manastirea Vatopedu din Sfantul Munte Athos, la Parohia Sfanta Cuvioasa…

- Joi, 25 aprilie 2019, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului și Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar, au slujit in sobor de arhierei la Catedrala Patriarhala din București cu prilejul sfințirii Sfantului și Marelui Mir. Preafericitul Parinte Daniel,…

- La Catedrala Ortodoxa Alba Iulia, painea si vinul sfintite, care se numesc in popor „Pasti”, se distribuie in pahare de plastic cu capac in locuri amenajate sub turnul clopotnitei, a anunțat pr. Oliviu Botoi, consilier eparhial. Programul distribuirii sfintelor „Paști” este urmatorul: in Sambata…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a sfintit luni Mirostirionul de la manastirea Duminica Sfinților Romani din Capitala, spatiul unde va avea loc pregatirea Marelui Mir, lucrare care se desfașoara doar odata la cațiva ani. „La aceasta manastire si la Atelierele Patriarhiei Romane, unde se pregatesc…