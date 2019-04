Stiri pe aceeasi tema

- A saptea editie a turneului amical International Champions Cup va debuta pe 16 iulie, urmand sa se desfasoare 18 meciuri intre nume mari ale fotbalului mondial potrivit mediafax. Partidele de la acest turneu se vor desfasura pe parcursul a trei saptamani, in intervalul 16 iulie - 10 august,…

- Al patrulea an de prietenie si sprijin pentru seniori: Grupul CEZ in Romania continua parteneriatul cu Asociatia Niciodata Singur –€ Prietenii Varstnicilor. Am inceput al patrulea an in care voluntarii Grupului CEZ in Romania le vor oferi rezidentilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Gavana din Pitesti…

- Din 2019, si cei care au mai detinut anterior un autoturism isi pot cumpara altul nou prin Programul “Prima masina”. De asemenea, ecobonusurile și ecotichetele sunt acceptate pentru justificarea avansului cerut de legislatie. Cetatenii vor beneficia de garantii guvernamentale si pentru imprumuturile…

- Cinci proiecte care vizeaza modernizari si construiri ale unor gradinite, in municipiul Iasi, au fost votate astazi de consilierii locali. Programul a fost demarat in 2016, dar din acest an se doreste accesarea fondurilor europene. Edilul Mihai Chirica, ne-a precizat ca cele mai importante proiecte…

- Duminica 24 martie, la ora 8,30 are loc slujba Utreniei, iar de la ora 9,45 Sfanta și dumnezeiasca Liturghie oficiate de soborul manastirii, impreuna cu Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Podaru, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca. Parintele profesor va ține și cuvantul de invațatura.…

- Sportiva româna Julia Sauter a ratat calificarea pentru programul liber la individual feminin, miercuri, la Campionatele Mondiale de patinaj artistic de la Saitama (Japonia), dupa ce s-a clasat pe locul 29 în programul scurt, cu 53,11 puncte, potrivit site-ului ISU.Doar primele 24…

- Slujbele din prima saptamana a Postului Mare au inceput inca de ieri, de pe 11 martie, slujba de dimineata, cu Miezonoptica, Utrenia si Ceasurile I, III, VI si IX, fiind oficiata de catre preotul Teofan Popescu, PS Calinic Botosaneanu, alaturi de arhimandritul Dosoftei Scheul oficiind slujba Pavecernitei…

- Programul liturgic din prima saptamana a Postul Sfintelor Pasti incepe duminica seara, cand va fi savarsita Vecernia, numita si „Vecernia iertarii”. Duminica, 10 martie 2019; Orele 17,oo – Vecernia si Pavecernita Mica Orele 22,oo – Miezonoptica Luni, 11 martie 2019; Ora 6,oo – Utrenia si Ceasurile Orele…