Stiri pe aceeasi tema

- Jose Mourinho (56 de ani) nu crede ca Jurgen Klopp (51 de ani) merita distincția de cel mai bun antrenor al anului. Liverpool, condusa de neamțul Jurgen Klopp, a fost aproape de o „dubla" istorica: titlul in Anglia și Liga Campionilor. Au triumfat in competiția organizata de UEFA, dupa o finala cu Tottenham,…

- N. Dumitrescu Pe data de 26 mai, la sfarsitul acestei saptamani, va avea loc scrutinul electoral, cand cetatenii cu drept de vot sunt chemati sa-si exprime optiunile atat in ceea ce priveste desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European, cat si in legatura cu cele doua intrebari ale referendumului…

- Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Cluj, institutie publica de interes judetean care functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, anunta persoanele cu drept de vot, interesate de obtinerea documentelor de identitate ca, în scopul asigurarii conditiilor necesare desfasurarii…

- COMUNICAT DE PRESA Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, in vederea exercitarii dreptului la vot la alegerile europarlamentare, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Ploiești va asigura un program de lucru prelungit pentru eliberarea de noi carți de…

- De la an la an, numarul nașterilor inregistrate la Servicul de Stare Civila Iași este tot mai ridicat. Daca in primul trimestru al anului 2017, erau raportate 2673 de nașteri, numarul acestora a ajuns in primul trimestru al anului 2018 la 2816 de nașteri, pentru ca in perioada similara a acestui an…

- Iesenii carora le expira cartile de identitate vor primi o alerta prin SMS, in urma implementarii, in premiera nationala, a programului "Alerta la identitate", lansat de Directia Locala de Evidenta a Persoanelor (DLEP) Iasi.

- Comunicat. In vederea eficientizarii activitatilor pentru punerea in legalitate a cetatenilor cu acte de identitate, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Arad face un apel catre...

- In Monitorul Oficial numarul 194 din 12 martie anul curent a fost publicata Norma nr. 4 2019 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1 2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat.Totodata, in acelasi monitor…