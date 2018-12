Programul serilor Sărbătorilor de Iarnă (3-21 decembrie), la Ploieşti Primaria Municipiului Ploiești organizeaza, cu prilejul sarbatorilor de iarna, o serie de evenimente artistice, care se vor desfașura, in fiecare seara, pana in data de 21 decembrie 2018, pe scena care a fost special amenajata in fața Palatului Culturii Ploiești. Ca in fiecare an, surprizele pregatite, in cadrul acțiunilor derulate cu ocazia „Sarbatorilor de iarna”, […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

