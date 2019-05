Programul rabla. Sute de dosare au fost aprobate Conform datelor, in aceasta noua etapa, pentru Programul "Rabla" au fost acceptate 79 dosare pentru 306 autovehicule, in timp ce pentru Programul "Rabla Plus" s-au aprobat 48 dosare pentru 98 autovehicule, dintre care 27 electrice hibride si 71 pur electrice.



AFM precizeaza ca persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producatorilor sau dealerilor auto validati in cele doua programe.



Sesiunea de depunere a dosarelor de catre persoanele juridice, atat pentru Programul "Rabla", cat si pentru Programul "Rabla Plus", se desfasoara pana la data de 30 septembrie 2019.



