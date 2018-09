Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla 2018 – ce acte iti trebuie si cum il accesezi! Programul Rabla 2018 a fost lansat pe 15 martie de catre Administratia Fondului pentru Mediu. Suma alocata sesiunii de finantare din 2018 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national este 133.000 mii lei, din care: 113.000…

- Programul RABLA va fi reluat de luni, fiind vorba de 30.000 de noi prime de casare disponibile in urma aprobarii de catre Guvern in aceasta saptamana a rectificarii Fondului pentru Mediu cu 198 de milioane de lei. "De luni va incepe programul Rabla. Cele 30.000 de prime de casare aprobate prin rectificare…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a demarat procedura de suplimentare a bugetului alocat Programului “Rabla” destinat persoanelor juridice, iar toate criteriile de eligibilitate pe care acestea le indeplinesc dupa depunerea dosarelor de finantare vor fi fi aprobate dupa rectificarea bugetara,…

- Aproape 50 de dosare pentru 132 de autovehicule au fost depuse in cadrul Programului Rabla și Rabla Plus, anunța Administratia Fondului pentru Mediu, precizand ca doritorii mai pot depune cererile pana pe 28 septembrie, scrie Mediafax.„Ca urmare a aprobarii dosarelor de finanțare in ședința…

- Deși anul trecut s-au vandut mii de masini electrice si hibrid, Guvernul nu a mai sprijinit construirea de statii de incarcare pentru vehiculele nepoluante. Iar singura data cand a facut-o, a finantat doar noua proiecte, din 49 de cereri depuse, cheltuind putin peste 1% din bugetul alocat. Guvernul…

- In timp ce beneficiari ai programului Rabla se plang ca decontarile merg destul de prost, Administrația Fondului de Mediu nu recunoaște ca se fac plațile destul de greoi, dar precizeaza ca valabilitatea notei de inscriere in program este de 120 ...

- Voucherele din Programul „Rabla Clasic”, editia 2018, pentru persoane fizice, s-au epuizat la sfarsitul lunii martie, la numai doua saptamani dupa demararea sesiunii din acest an a programului guvernamental, a precizat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), la solicitarea Agerpres.

- Voucherele din Programul ''Rabla Clasic'', editia 2018, pentru persoane fizice, s-au epuizat la sfarsitul lunii martie, la numai doua saptamani dupa demararea sesiunii din acest an a programului guvernamental, iar o viitoare suplimentare de buget se va concretiza in masura in care bugetul de venituri…