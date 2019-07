Stiri pe aceeasi tema

- Toate tichetele pentru persoane fizice disponibile in Programul Rabla Plus au fost epuizate pentru prima data in istoria programului, a anuntat, vineri, Ministerul Mediului, care precizeaza ca bugetul va fi suplimentat cu 15 milioane de lei. ”Începând de luni, 15 iulie 2019, bugetul…

