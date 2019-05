Programul RABLA pentru electrocasnice. Televizoarele şi frigiderele la mare căutare Vouchere rezervate in valoare de 18 milioane de lei (dintr-un total de 40 milioane lei) in primele 3 ore de la lansare! Astfel, pana la ora 13:00 au fost rezervate 55.578 de vouchere. Pe primul loc se situeaza televizoarele (24.853), urmate de aparate frigorifice (10.830), mașini de spalat rufe (9.959), mașini de spalat vase (5.094) și aparate de aer condiționat (4.842). Din punct de vedere al distribuției geografice, cele mai multe vouchere au fost rezervate in Municipiul București (15.265), județul Prahova (2.154) și județul Dolj (2.116). Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au rezervat in doar trei ore de la deschiderea programului ”Rabla pentru electrocasnice” un numar de 55.000 de vouchere, in valoare de 18 milioane de lei, aproape jumatate din suma totala alocata, de 40 de milioane de lei. Cele mai multe vizeaza televizoarele, iar Bucureștiul domina topul rezervarilor,…

- La editia anterioara a programului, lansata pe data de 19 decembrie, peste jumatate din bugetul total alocat, de 20 de milioane de lei la vremea respectiva, s-a epuizat in primele doua zile de la demararea inscrierilor.Conform datelor Ministerului Mediului, postate pe pagina de Facebook,…

- La editia anterioara a programului, lansata pe data de 19 decembrie, peste jumatate din bugetul total alocat, de 20 de milioane de lei la vremea respectiva, s-a epuizat in primele doua zile de la demararea inscrierilor. Conform datelor Ministerului Mediului, postate pe pagina de Facebook, pana la…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat joi, 23 mai, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Remat Holding in Prahova, demararea programului Rabla pentru electrocasnice 2019. Programul, in valoare de 40 de milioane de euro, dublu fața de anul trecut, va incepe vineri, 24 mai. Potrivit…

- Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul “Rabla pentru electrocasnice”, pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare, se arata in proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Ghidului de finantare ...

- Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul "Rabla pentru electrocasnice", pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare. "Anul acesta extindem programul pentru două categorii de echipamente foarte cerute de români.…

- Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul "Rabla pentru electrocasnice", pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare, se arata i...

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, luni, la Bistrița, ca programul Rabla pentru electrocansice va include in acest an și televizoare și mașini de spalat vase și ca suma alocata este dubla fața de anul trecut, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ministrul Mediului, Grațiela…