Programul RABLA pentru electrocasnice, pe ultima sută de metri! Programul RABLA pentru electrocasnice, pe ultima suta de metri! Marti, 11 decembrie, a inceput sesiunea de inscriere a comercianților in program, in vederea validarii. Agenții economici care doresc sa se inscrie, o pot face pana vineri, 14 decembrie. Ulterior validarii acestora, se va trece la urmatoarea etapa: inscrierea clienților care, in cadrul programului, doresc sa beneficieze de avantajul inlocuirii electrocasnicelor vechi (frigider, combina frigorifica, lada frigorifica, mașina de spalat sau aparat de aer condiționat) cu unele noi, performante. Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

