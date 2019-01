Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat ca si in anul 2019 va fi bugetat Programul Rabla pentru electrocasnice, subliniind ca exista posibilitatea de a modifica ghidul de finantare astfel incat sa poata fi achizitionate, cu voucherele acordate, si televizoare.

- Peste 60.000 de echipamente electrice si electronice de uz casnic folosite vor fi inlocuite cu altele noi, cu consum redus de energie, prin intermediul Programului "Rabla pentru electrocasnice", al carui buget este de circa 20 de milioane de lei. "Sunt şase luni de muncă cu ajutorul…

- Ministerul Mediului organizeaza, marti, conferinta de lansare a Programului Rabla pentru electrocasnice. La eveniment vor participa ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu, dar si reprezentanti ai Administratiei Fondului pentru Mediu AFM si ai agentilor economici inscrisi in program.Programul Rabla…