Programul ”Rabla pentru electrocasnice” continuă în 2019 „Și pentru anul aceste ne gandim sa bugetam acest proiect (Programul Rabla pentru electrocasnice, n.r.). O sa lucram. Deja am inceput sa lucram la foc automat, colegii mei s-au vazut cu producatorii și le aplicam astfel incat sa modificam finanțarea programului inr-un mod avantajos populației", a declarat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, la Antena3. Potrivit ministrului mediului, pentru proiectul pilot, in programul Rabla au fost introduse mașina de spalat, aerul condiționat și frigiderul, insa ghidul de finanțarea poate fi modificat in 2019: „Ne gandim sa modificam ghidul de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

