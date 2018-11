Grațiela Gavrilescu a declarat ca programul Rabla pentru electrocasnice va fi lansat in jurul Craciunului. A aparut in Monitorul Oficial ghidul de finanțare pentru electrocasnice astfel ca ministerul iși dorește ca pana de Craciun, romanii vor putea sa iși achiziționeze electrocasnicele noi. De pilda pentru o mașina de spalat A++ se vor da 200 lei, pentru cele A+++ 300 lei. Pentru combinele frigorifice 300 la categoria A++ In program sunt prinse deocamdata mașini de spalat, figidere, combine frigorifice, lazi frigorifice și aparatele de aer condiționat. Romanii se vor putea inscrie online sau…