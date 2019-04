Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 10 aprilie 2019, la Centrul Tehnic Renault Titu, din orasul Titu, județul Dambovița, va avea loc lansare oficiala a Programului de Stimulare a Parcului Auto Național -“Programul Rabla” și a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea…

Circulatia feroviara pe relația Pitești – București s-a desfașurat, astazi, in conditii speciale, de tip cale libera, sub atenta supraveghere a

Probabil ca cea mai dulce petrecere de 8 martie din județ a fost organizata la Titu. Cateva zeci de

- O prioritate și o necesitate in acelasi timp pentru dezvoltarea viitoare a omenirii este reducerea poluarii. Doua proiecte de legi ale Uniunii Europene, susținute de membrii Comisiei pentru mediu, au ca scop reducerea cu 30% a dioxidului de carbon (CO2) emis de fabrici și uzine, mijloacele de transport,…

Ședința de indata la primaria Titu, convocata la prima ora a dimineții, de catre primarul orașului Traian Niculae. Sigurul punct

Discuția despre alegeri anticipate se reia la Titu, la nici un an de la incheierea crizei in urma careia opt

- Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere ...

Mai multe mașini de poliție au condus, astazi, mașina mortuara care l-a adus la Titu pe polițistul mort dupa ce