- NEWS ALERT Accident pe centura Clujului. A scapat cu viata dupa ce parapetul metalic a intrat prin parbriz FOTO Accident grav petrecut miercuri seara pe Centura Valcele-Apahida. Cel puțin o persoana a fost grav ranita, dupa ce o mașina a rupt parapeții de beton de pe marginea drumului și s-a rasturnat…

- Ivanciu Corcioveiu se afla sub control judiciar, avand interdictia de a parasi Romania, si cu doar o saptamana inainte de pronuntarea verdictului definitiv in cazul sau a incercat sa scape de raspunderea penala, fugind din tara, dar a fost prins in vama Oancea.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 - Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul "Rabla Plus", autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina. Suma este aproape dubla fata de cea stabilita…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul 'Rabla Plus', autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in…

- 600 de masini EcoSport ies zilnic pe poarta fabricii din Craiova, iar primele unitati au fost livrate anul trecut clientilor din pietele europene. Noul autoturism este cel mai avansat si complex produs in Romania.

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…

- "Fondul acestei dispute publice nemaiintalnite pana acum arata inca o data, la doar cateva luni de la episodul Grindeanu ca PSD-ul lui Dragnea este incapabil sa tina fraiele unei guvernari stabile, lansandu-se in mod continuu in razboaie de interese ale diverselor gasti de putere din partid.…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- La nivelul județului Bihor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. „Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012. De asemenea RISC a mai lansat campanii de educații…

- Vrei sa știi mai multe despre impozite și taxe in general sau te intereseaza un anumit aspect legat de impozite și taxe? Pe platforma TAXEDU sunt disponibile jocuri, activitați de e-learning și multe alte resurse pe aceasta tema, structurate pe grupe de varsta (9-12 ani, 13-17 ani, tineri) și profiluri…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineata, la data de 8 ianuarie, pe raza localitatii Popricani, Romania. Un cetatean din Republica Moldova, soferul unui autoturism marca Dacia Logan MCV a pierdut controlul volanului si a acrosat un copac. In urma impactului, un pasager din masina a suferit rani…

- Printre noile reguli, se numara introducerea decontarii directe, serviciu care permite unui pagubit sa-si repare masina pe propria asigurare, urmand ca firma sa de asigurari sa recupereze prejudiciul de la asiguratorul soferului vinovat. Acest mecanism nou, care este optional, poate functiona numai…

- Cotidianul: Despre nevoia reducerii birocrației pentru beneficiarii fondurilor europene se discuta de multa vreme. Cum se vor reflecta noile masuri direct in activitatea beneficiarilor romani? Corina Crețu: O politica de coeziune mai simpla și mai flexibila reprezinta o prioritate pentru noi, nu doar…

- Familia Nusco, ce detine producatorul de usi Pinum si mai multe terenuri in zona Pipera, a vandut la finalul acestui an doua terenuri in zona Gara Herastrau – Barbu Vacarescu catre Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din Romania, potrivit datelor din piata. Primul teren are circa…

- Judetul Maramures reprezentat prin Consiliul Judetean, initiatorul proiectului ”Plan de revitalizare a satului Maramuresean”, a solicitat incheierea unui acord de parteneriat cu Ordinul Arhitectilor din Romania, Filiala Teritoriala Nord-Vest si 19 unitati administrativ-teritoriale (UAT) de pe raza judetului…

- Fostul iubit al Annei Lesko, multimilionarul libanez Roger El Akoury, a dat lovitura anului pe piata pharma din Romania. "Domnul Sensiblu" este artizanul unei tranzactii ametitoare, de 400 de milioane de euro, prin care colosulA A&D Pharma, al cAƒrui principal acAionar este, a fost preluat de fondul…

- Județul Maramureș reprezentat prin Consiliul Județean, inițiatorul proiectului ”Plan de revitalizare a satului Maramureșean”, a solicitat incheierea unui acord de parteneriat cu Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala Teritoriala Nord-Vest și 19 unitați administrativ-teritoriale (UAT) de pe raza județului…

- Procurorii anticoruptie au anuntat ca l-au trimis in judecata pe deputatul Mihai Alexandru Voicu, deputat PNL, pentru savarșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autoritații in scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Alaturi de deputatul PNL au mai fost trimisi…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 745 de persoane, 124 de autovehicule și 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Este un nou trend care se infiltreaza pe piata, inclusiv in Romania. Leasingul sau plata cash sunt solutii pentru cumpararea unei masini, dar prin contractul de abonament soferii isi pot lua masina si o pot schimba la un an. Este „exact cum ai achizitiona un telefon” , a comentat publicatia online Slate,…

- Accident teribil în Buzau. Directoarea unei școli generale a dat cu mașina peste mai mulți parinți. Evenimentul s-a produs chiar la intrarea în curtea școlii. Printre victime nu se afla copii. George Crețu, purtatorul de cuvânt ISU Buzau, a declarat pentru B1 TV ca…

- “LIFELONG MATHS”, proiect implementat de Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” in Social / Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria implementeaza, in perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2019, proiectul “LIFELONG MATHS”, care vizeaza activitati de invatare si intalniri transnaționale…

- Conduci.ro, website pentru servicii de închirieri auto, lanseaza oferta de iarna pentru toți cliențiiinteresați de închirierea unei mașini bune, la un preț rezonabil. Prețurile pentru închirieri încep de la 10Euro pe zi, pentru un Opel Corsa,…

- Seria de povestiri „Snopul nelegat“ pe care le-a scris in perioada 2003-2013 s-a imbogațit cu acest nou volum publicat la Editura „Palimpsest“ din București, lansarea avand loc saptamana trecuta in Aula „1 Decembrie 1918“ a Primariei. Au participat oficialitați, oameni politici, elevi, profesori…

- Dezvoltarea turismului, modernizarea soselei de centura a municipiului Galati, precum si consolidarea Falezei Dunarii din Galati, sunt cele mai importante proiecte cu care s-au prezentat autoritatile locale galatene in fata coordonatorului national al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii…

- O mașina a fost lovita de tren, duminica seara, in Gara Lacu Sarat, accident in urma caruia șoferul a murit pe loc, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Braila, informeaza Agerpres. O mașina marca Dacia Break a fost lovita de acceleratul Galați – București și, potrivit declarației conductorului de…

- Europarlamentarul PPE, Siegfried Muresan, a comentat, marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Bruxelles, reactia autoritatilor romanesti la mesajul dur venit din partea guvernului american cu privire la modificarile aduse legilor justitiei. Potrivit eurodeputatului, pozitia SUA este justificata,…

- Fundatia Principesa Margareta a Romaniei organizeaza o noua selectie in cadrul programului de burse Tinere Talente, editia 2018. Astazi, luni, 27 noiembrie 2017, peste 300 de elevi si studenti din Galati, care frecventeaza institutiile de invatamant cu profil de arte plastice si muzica, sunt invitati…

- Sambata, 18.11.2017, Tineretul National Liberal din Orastie, a fost gazda evenimentului „Cafeneaua Liberala” pe tema „Liberalism-baze si principii”. Scopul actiunii a fost acela de a completa cunostintele tinerilor liberali in ce priveste notiunile care tin de doctrina PNL. Au participat…

- Fondul de private equity Indigo Partners, care a pus bazele mai multor companii aeriene ultra low-cost in lume, și acționatul majoritar al Wizz Air, a plasat o comanda de 430 de avioane Airbus saptamana trecuta. Dintre acestea, 146 de noi avioane, in valoare de peste 17 miliarde de euro, vor intra in…

- Romanii au cumparat mai multe mașini ecologice Stație de încarcare electrica. Arhiva Foto: Cristian Matei. Numarul masinilor ecologice noi vândute în România în primele 10 luni ale anului a crescut de aproape doua ori si jumatate fata de aceeasi perioada a lui…

- Camera de Comerț din Timiș, in calitate de unic partener in Romania al Programului CLIMATE KIC organizeaza la Budapeste, in perioada 20-22 noiembrie, un schimb de experiența cu tema: From nuclear to waste in energy. Scopul evenimentului este de a facilita cooperarea intre firme din Romania – județul…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minuțios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat, pentru Agerpres, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania și Bulgaria. ...

- Programul „Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, tendinta fiind de reducere a emisiilor de carbon, a anuntat, joi, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. “Programul „Rabla” va continua cu siguranța și la anul, pentru ca tendința este de reducere a emisiilor…

- Programul guvernamental „Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, și va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. „In legatura cu Programul «Rabla», anul acesta a fost vorba despre o…

- RABLA 2018. "In legatura cu Programul 'Rabla', anul acesta a fost vorba despre o alocare destul de importanta, chiar in crestere. Aici as completa spunand ca in Programul 'Rabla Plus' este pentru prima data in istoria Romaniei cand numarul de autovehicule full electrice si hibride a ajuns la peste…

- AFAFCI (Asociația Femeilor de Afaceri și Conducatoare de Intreprinderi) Brașov, membra CAFA (Coaliția Asociațiilor Femeilor de Afaceri) Romania, se pregatește de aniversarea a 20 de ani de activitate. Evenimentul festiv se va desfașura in data de 10 noiembrie 2017, incepand cu ora 18.30, la Restaurantul…

- Acestea din urma sunt inca scumpe, dar cu ajutorul de la stat, un vehicul electric sau hibrid poate fi cumparat cu 10 mii de euro. Smart electric, o mașina cu doua locuri, pentru oraș, costa aproape 20 de mii de euro. A fost pusa deja in vanzare și poate fi comandata de cei care cauta o mașina mica,…

- Mio Technology, liderul pieței autohtone de dispozitive GPS, parte a companiei MiTAC International Corp., a analizat costurile reale ale achiziționarii unui autoturism second-hand și vine în întâmpinarea șoferilor cu dispozitivele ideale pentru sporirea eficienței mașinii și siguranței…

- Dar cu stalpul ce-ati avut? Accident stupid in Floresti | Galerie foto O masina de gunoi a daramat un stalp de electricitate, lasand o vreme fara curent o buna parte din cea mai mare comuna de langa Cluj. O masina apartinând companiei care colecteaza deseurile în Floresti a lovit si…

- Aproape jumatate dintre gospodariile din Romania utilizeaza lemnul de foc ca mijloc de incalzire (47%), iar consumul este de trei ori mai mare decat productia, fiind posibil sa mai apara si in viitor probleme legate de aprovizionare, asa cum s-a intamplat in iarna trecuta, se arata intr-o analiza…

- Un act normativ, depus la Senat, ar putea modifica viteza maxima cu care pot conduce șoferii în localitați. Astfel, autovehiculele ar putea circula prin localitați cu viteze de pâna la 60 de km/h. Pentru a se putea aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul Parlamentului,…

- Motivele invocate sunt legate de inexistenta unui studiu de fundamentare, care sa justifice numarul de statii de incarcare si de existenta unui act normativ secundar, prin care se aproba ghidul de finantare a unui program de promovare a infrastructurii de transport rutier nepoluant, finantat din…

- Autovehiculele, indiferent de categoria din care fac parte, ar putea sa circule legal prin localitați cu viteze de pâna la 60 de km/h, potrivit unui proiect de lege înregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura ar facilita traversarea localitaților situate de-a lungul drumurilor naționale…

- Soferul a pierdut controlul masinii, a iesit de pe sosea, a urcat pe trotuar, unde a rupt sase stalpi de protectie si o bucata din gardul viu, potrivit Romania TV. In incercarea lui de a restabili masina, soferul a intrat intr-un chiosc al carui proprietar a tras o sperietura sora cu moartea.…