- Programul Rabla va fi lansat astazi de Administratia Fondului pentru Mediu care a alocat pentru acest an 133 milioane de lei. Din aceasta suma, 113 milioane de lei vor ajunge la persoane fizice, diferenta de 20 de milioane de lei urmand sa fie folosita de firmele care vor sa cumpere masini noi.

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- Programul Rabla 2018 are o data exacta de incepere. Prin acesta iti poti cumpara o masina mai ieftina. AFM (Administratia Fondului pentru Mediu) a confirmat ziua din care te poti inscrie ca sa vezi daca esti eligibil. Pentru Rabla 2018, prima de casare ramane la 6.500 de lei. Aceasta va fi…

- Programul Rabla 2018 are o data exacta de incepere. Prin acesta iti poti cumpara o masina mai ieftina. AFM (Administrația Fondului pentru Mediu) a confirmat ziua din care te poti inscrie ca sa vezi daca esti eligibil.

- Anul acesta, Opel 24h va avea loc in perioada 16-17 martie și, fiindca experiența anilor trecuți a demonstrat un interes major pentru acest gen de campanie, programul de lucru la Opel West Oradea va fi prelungit dupa cum urmeaza: Vineri, 16 martie: 09:00-21:00 Sambata, 17 martie: 09:00-21:00…

- Modelul de business promovat prin intermediul platformei de comert online Amazon a ajuns sa valoreze in Romania minimum 50 de milioane de dolari pe an, arata estimarile din piata, publicate de catre reprezentantii comunitatii amazon-seller.ro. Conform datelor, numai vanzatorii din Top…

- Inovație in Timișoara – parcari electrice in interiorul noului ansamblu rezidențial. Prin noul proiect Vivalia Grand #V5, dezvoltatorul se aliniaza strategiei mondiale eco friendly, mai exact de a include in interiorul ansamblului stații de incarcare pentru mașinile electrice. Din acest punct…

- Ultimele evenimente petrecute pe scena vietii publice resitene arata mai mult decat deschiderea municipalitatii spre vehiculele electrice. Si chiar daca pana nu demult subiectul parea unul indepartat, chiar de domeniul stiintifico-fantasticului pentru malurile Barzavei, acum a devenit unul…

- Doua milioane de euro, bani confiscati de Agentia Bunurilor Indisponibilizate in urma proceselor de coruptie, au fost irositi de mai multe institutii din Romania. Sumele au ajuns in visteria ministerelor Sanatatii si Educatiei, dar nu au fost cheltuite pana la finalul anului, asa ca s-au intors la bugetul…

- Incarcarea unui vehicul electric in Romania se poate face, incepand din 19 martie, pe baza unui abonament fix, la care se adauga tariful de incarcare in functie de puterea pe care care masina o poate accesa la statie si timpul cat este conectata pentru alimentare, reiese din datele Renovatio e-charge,…

- Fostul proprietar al unei mașini nu poate fi amendat daca noul proprietar circula cu mașina fara sa achite rovinieta, a stabilit astazi ICCJ prin Decizia nr. 4/2018, ce a fost data dintr-un recurs in interesul legii. Aceasta va deveni obligatorie, pentru toate instanțele din Romania, odata cu apariția…

- Viscolul care a lovit Romania in ultimele zile i-a pus in dificultate pe soferii care si-au cumparat autoturisme ecologice, ce protejeaza mediul inconjurator, acestia fiind nevoiti sa invete cum se conduce o masina electrica pe zapada pentru a nu pierde aderenta. „In primul rand, masina electrica nu…

- Cei care viseaza la o masina noua pot cere si in acest an peste 9.000 de lei de la stat, daca duc la casare vechea masina, prin Programul Rabla, scrie promotor.ro . Din nefericire, regulile programului ar putea fi modificate, conform Proiectului de Ordin al Ministerului Mediului privind modificarea…

- Giani a facut valuri marti seara, in primul episod Las Fierbinti din sezonul 13, cand a aparut la volanul unui autoturism, desi nu are permis de conducere. Cu muzica data tare, Giani le-a povestit prietenilor lui ca masina a gasit-o: ”Cand e sa fie, este! Ma duceam la Dridu si pe drum au aparut trei…

- In aproximativ doua saptamani demareaza programele „Rabla Clasic” și „Rabla Plus”, informeaza vicepreședintele Administrației Fondului de Mediu, fostul consilier local Dorin Corcheș (ALDE). Prin Programul „Rabla Clasic”, cetațenii vor putea primi un ecobonus in valoare de 6.500 de lei, daca…

- CHIȘINAU, 21 fev — Sputnik. Scandalul produselor lactate din Moldova este departe de a se potoli. Publicarea unei investigații care dezvaluie ca produsele lactate autohtone practic nu conțin lapte a provocat un val de critici și indignare din partea opiniei publice. În scandalul…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca, dupa aprobarea Fondului de Mediu, va fi finantat vechiul „Rabla Clasic”, iar programul „Rabla Plus” va avea ecobonus de 10.000 de euro. „Vom finanta in continuare, dupa aprobarea Fondului de Mediu, programul…

- "Vom finanta in continuare, din Fondul de Mediu, Programul pentru reinnoirea parcului auto national - vechiul "Rabla Clasic", prin care fiecare dintre noi care avem acasa o masina mai veche de opt ani, sa putem sa o dam si sa primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, acelasi pe care l-am dat anul…

- "Guvernul a aprobat doua acte importante cu privire la programele de inzestrare a Armatei romane. In primul rand, Hotararea de Guvern privind corvetele multifunctionale a fost aprobata astazi in Guvern. Mai exact, aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente programului esential de…

- Tudor Chirila a lansat un atac dur la adresa PSD, susținand ca singurul obiectiv al programului de guvernare este desființarea DNA.Artistul il critica și pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, despre care spune ca ”e in stare sa vina de unde rasare soarele ca sa devina eroul național care…

- 34,1 milioane de euro a reusit Romania sa cheltuie in 2017 din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, scrie economica.net . In 2017, Bucuresti a reusit sa atraga peste 51 milioane lei, clasandu-se pe primul loc, urmat de judetele…

- Statul ofera pana la 10.000 de euro celor care vor sa isi schimbe masina in acest an, insa pentru a primi acesti bani, trebuie intrunite anumite conditii. Și in acest an, programele Rabla și Rabla Plus dau posibilitatea persoanelor fizice care vor sa-și schimbe mașina sa solicite fonduri pentru inlocuirea…

- Guvernul urmeaza sa dea startul programului Rabla 2018, iar persoanele care vor sa-și schimbe autoturismul pot primi, in anumite condiții, peste 50.000 de lei pentru acest lucru. Potrivit avocatnet.ro, programele “Rabla” și “Rabla Plus” dau posibilitatea persoanelor fizice care vor sa-și schimbe mașina…

- 70% din populație traiește in locuințe cu probleme. Romania este o natiune de proprietari de locuinte. In 2016, 96% din locuintele principale erau in proprietate personala, iar pentru marea majoritate a gospodariilor, casa in care locuiesc reprezinta partea cea mai mare sau chiar toata averea de care…

- Conform proiectului publicat pe site-ul Ministerului Mediului, pentru Programul de Stimulare a Innoirii Parcului National Auto (Rabla) vor fi alocate in acest an 150 de milioane de lei din credite bugetare si 133 milioane lei din credite de angajament. De asemenea, pentru reducerea emisiilor de gaze…

- Anul 2018 a debutat cu o știre care efectiv a explodat in toata presa romaneasca, și anume Romania a devenit – in premiera istorica – importator net de busteni. Motivul? In 2017 masa lemnoasa s-a scumpit atat de mult incat a devenit mai ieftina cea din import. 2017, un an complicat Anul 2017 a fost…

- Pe Facebook, Mihaela Nedelcu Luncan a adaugat fotografii cu mesajul: „Cu Transcarpatic. Foarte tare trenul asta privat! Chiar nu merita oboseala si riscul de a face 7-8 ore pe drum, cu masina. Din pacate, nu circula decat pe rutele Bucuresti-Brasov-Sighisoara-Alba Iulia-Deva-Arad si Bucuresti-Constanta…

- Singurul exemplar Mercedes-Maybach G 650 Landaulet din Romania ii apartine omului de afaceri Ion Tiriac, masina de 340.0000 euro + TVA fiind adaugata in Tiriac Collection - galeria personala a tenismenului, deschisa si publicului. Acest Clasa G cu totul si cu totul special, cu o productie limitata la…

- Potrivit notei de fundamentare a proiectului de buget pentru Fondul de Mediu și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului, Romania va aloca, in 2018, suma de 13 milioane de lei pentru Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale…

- Romania va aloca, anul acesta, suma de 13 milioane de lei pentru Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului, respectiv 20 de milioane de lei pentru reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului, reiese…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Potrivit…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire din cotidianul Jurnalul Național pe tema unui proces care poate costa statul roman aproximativ 650 milioane de euro, asta daca demersul unui om de afaceri libian se va concretiza și va avea caștig de cauza la Curtea de Arbitraj…

- Programul Rabla se innoiește, insa cu bani mai puțini pentru mașinile pe benzina sau motorina. In schimb, crește de opt ori bugetul pentru achiziția de autoturisme electrice și hibrid. Tichetele valorice ar urma sa fie eliberate din martie.

- Consiliul Judetean Galati a aprobat proiectul tehnic actualizat si indicatorii tehnico-economici. „Am ambitia sa fac acest proiect si sa dam un sediu pe masura unui dintre cele mai important, daca nu cumva cel mai importante muzeu de arta moderna din Romania”, a declarat Costel Fotea, presedintele CJ…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) are prevazute, in 2018, venituri in scadere cu 27,8% fata de anul precedent, iar la capitolul programelor de mediu 'Rabla' ramane in prim plan, cu o alocare din credite bugetare de 150 de milioane de lei, respectiv de 133 milioane lei pe baza creditelor de…

- Garanti Bank a anuntat joi ca a acordat un nou imprumut de 14 milioane de lei producatorului de trenuri electrice multiple si locomotive electrice Softronic pentru productia Hyperion 3, noul tren urmand sa fie lansat in a doua jumatate a anului 2018. ”Hyperion este primul tren electric de multiple…

- Regulile din anul 2018 pentru programul Rabla sunt incluse in Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național 2017-2019. Concret, acestea au fost stabilite in 2017 pentru o perioada de trei ani, astfel…

- Romania va fi, peste 30 de ani, o tara puternic depopulata si cu o medie de varsta crescuta. Este avertismentul oficialilor de la Organizatia Natiunilor Unite. Concret, un studiu al ONU arata ca in perioada 2017 – 2050, populatia Romaniei va scadea cu 17%. Daca avem in vedere si statisticile INS, un…

- Plafonul impus autoritatilor si institutiilor publice prin OUG 80/2001 pentru achizitia masinilor ar putea fi dublat, astfel incat acestea sa poata participa la probgramul Rabla Plus si sa achizitioneze masini electrice si hibrid, se arata intr-un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Mediului.

- Guvernul de la Budapesta a acordat o finanțare record pentru organizații maghiare din Romania, respectiv peste 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar in ultimele zile ale anului trecut, scrie Rador. Potrivit sursei citate, Arhiepiscopia Romano – Catolica…

- Guvernatorul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), Malin Musetescu, a criticat conducerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) din cauza politicii duse de la infiintare care nu a inclus actiuni de repopulare a luciilor de apa, ci doar investitii in mijloacele de capturare…

- E-Distribuție Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare și puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, un pas inainte in crearea unei retele electrice inteligente. In cadrul…

- Statistic, aproximativ 5 milioane de romani sunt in pragul saraciei absolute. In același timp, 2,2 milioane de tone de produse alimentare sunt aruncate la gunoi, anual, in Romania. Am aflat despre ce este vorba, cine arunca de fapt alimentele la gunoi, de la președinte Bancii de alimente ”a saraciei”.…

- Concret, CJUE consiera ca un serviciu de intermediere precum Uber, al carui scop este de a conecta, prin intermediul unei aplicații smartphone, conducatorii auto neprofesioniști care utilizeaza propriul vehicul cu persoane care care doresc sa efectueze calatorii urbane, trebuie considerat ca fiind…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Curtea Registrului Auto Roman (RAR) din Voluntari, sambata, 9 decembrie. O persoana se apropie de un Audi A2 fara numere, deschide portbagajul, scoate un set de placuțe, le monteaza fața-spate, apoi pleaca in trafic. Conform datelor Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), aceste numere nu figureaza…

- Artistele de la Amadeus au cantat la o nunta de milioane de dolari in Qatar Astfel se face ca in cercurile exclusiviste a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult despre cele patru fete frumoase si talentate din Romania care canta muzica de calitate si ofera concerte de clasa perfecte pentru evenimentele…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…