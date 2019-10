Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii sunt cercetați penal, dupa ce, din joca, au indoit structura metalica a unu cort amplasat pe domeniul public aparținand organizației PSD Brașov. In urma reclamației inaintate reprezentanții PSD Brașov, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza tranzactia prin care IRI Investments, care apartine Grupului Ingka (partener strategic al sistemului de franciza IKEA), preia unele companii din Romania apartinand Grupului Vestas Wind Systems.

- In urma remedierii de catre echipele RAJA și CRAB a ultimei avarii pe conducta de aducțiune aparținand S.C. CRAB S.A. , in cursul nopții trecute s-a reluat furnizarea apei la stația de inmagazinare și tratare apa Cuciur. Deoarece avariile successive produse in ultima saptamana pe conducta de alimentare…

Subiectul va fi discutat in cadrul ședinței de consiliu de joi, proiectul de hotarare figurand pe ordinea de zi a deliberativului.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au depistat doi cetateni sirieni, mama si fiu, care au incercat sa intre ilegal in Romania, folosind pasapoarte germane ce nu le apartineau, cu scopul de a ajunge in Germania. In data de 19.08.2019, in jurul orei 11.20, la…

- Averea lui Ed Sheeran a crescut cu 28 de milioane sterline intr un an, mai mult decat a oricarui alt muzician britanic, relateaza Press Association. Cantautorul in varsta de 27 de ani are o avere totala neta de 80 de milioane de lire sterline, potrivit The Sunday Times Rich List, citat de agerpres.Desi…

ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea de selecție a solicitarilor privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Campia Turzii pentru unitațile de cult aparținand...

