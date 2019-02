Stiri pe aceeasi tema

- Programul 'Prima Casa' are prevazut un plafon de doua miliarde de lei pentru acest an si el va continua, insa pana la finele lunii februarie vom avea o forma modificata pentru a-l face mai social, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Am prins ca plafon cam doua miliarde de lei in acest…

- Primariile ar putea beneficia de mai multe fonduri. Dupa cele mai recente negocieri, s a convenit urmatorul scenariu: statul ar urma sa suporte 100 cheltuielile sociale, care initial erau trecute in seama administratiilor locale, lucru care a starnit nemultumirea primarilor. Este propunerea discutata…

- Programul "Prima Casa" va putea fi accesat doar de persoanele care au pana in 35 de ani si care au venituri de maxim 3000 de lei. Daca un tanar care are un salariu de 3.000 de lei va accesa programul prima casa, va primi un credit de maxim 54.000 de euro si va plati timp de 30 de ani o rata…

