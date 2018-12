Ministerul Finanțelor a lansat in dezbatere publica o propunere de Hotarare de Guvern care prevede continuarea progamului Prima Casa. In nota de fundamentare a Hotararii de Guvern se spune avand in vedere strategia programului ”Prima casa”, se propune ca pentru anul 2019, sa fie aprobata alocarea unui plafon al garantiilor in valoare de de 2.000 milioane lei. ”Pentru a nu pune la dispozitia finantatorilor participanti in Program și a altor limite suplimentare fata de plafonul de 2.000 milioane lei propus pentru alocare in anul 2019, se propune suspendarea aplicarii prevederilor art. 2.7 din Protocolul-cadru…