- Programul “Prima Casa” va continua intr-o noua forma, “O familie, o casa”, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. el susține ca in acest moment așteapta finalizarea discuțiilor preliminare la Banca Nationala a Romaniei, pentru schimbarea programului, urmand ca apoi sa fie legiferata…

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca modifica legislația astfel incat noul indice de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a inlocuit ROBOR, sa poata fi aplicat pentru toate creditele garantate de stat, inclusiv pentru Prima Casa, potrivit News.ro.Anunțul…